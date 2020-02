In december 2019 traden nieuwe terugbetalingscriteria in werking voor cochleaire gehoorimplantaten. Vroeger werden er jaarlijks 329 implantaten terugbetaald in België. Met de nieuwe criteria zouden er ongeveer 362 terugbetalingen bijkomen. Ook mensen met een lichter gehoorverlies komen daardoor in aanmerking voor een implantaat.

Voor de nieuwe criteria ingevoerd werden, kwamen enkel kinderen en volwassen met een zeer ernstig gehoorverlies in aanmerking voor terugbetaling van een cochleair implantaat. Nu komen ook patiënten met een lichter verlies in aanmerking. De grens voor terugbetaling werd verlaagd van 85 decibel naar 70 decibel.

Sociaal isolement

Voor patiënten heeft dat een grote impact. "Patiënten, zowel kinderen als volwassenen, moesten tot voor kort wachten tot ze met een gewoon hoorapparaat niets meer hoorden. Ze moesten daarbij terugvallen op liplezen en de context van een gesprek. Dat is heel vermoeiend en we zagen dat patiënten sociale situaties en situaties in groep of met veel lawaai gingen vermijden. Daardoor raakten ze geïsoleerd en werden ze sterk afhankelijk van hun onmiddellijke omgeving", zegt Ann Dierckx, logopediste in UZ Leuven.

Gehoortraining

Dankzij de nieuwe criteria hoeft het niet meer zo ver te komen. "We kunnen sneller een cochleair implantaat aanbieden. Daardoor kunnen patiënten andere mensen weer beter verstaan thuis en tijdens sociale activiteiten. Kinderen kunnen weer beter meevolgen op school. Volwassenen worden daarnaast weer zelfstandiger en durven opnieuw volop deelnemen aan het sociale leven", zegt Ann Dierckx. Een cochleair implantaat garandeert wel niet altijd een optimaal gehoor. Aanvullende gehoortraining en een goede technische afstelling van het apparaat zijn nodig, omdat patiënten met een implantaat op een andere manier moeten leren horen en verstaan.

UZ Leuven is in België een van de grootste centra voor cochleaire implantaten. Zowel de operatie als de medische opvolging en revalidatie gebeuren in het ziekenhuis. Voor mensen die ver weg wonen, wordt ook samengewerkt met revalidatiecentra in de buurt.

