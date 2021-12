Duizeligheid kent vele oorzaken. Dit zijn er enkele.

Stress & migraine

Tijdens een stressperiode is je bloeddruk, onder invloed van stresshormonen, vaak wat hoger. Wanneer de spanning dan terugloopt, kan je bloeddruk soms te veel terugvallen, wat je doet duizelen. "Stress heeft niet alleen psychische maar ook fysiologische gevolgen. Zo heeft het ook een negatieve invloed op de werking van je zenuwen."

Ook bij migraine kan er een link zijn, omdat het stresshormoon migraine kan triggeren. Er bestaat een vorm van migraine die vooral duizeligheidsklachten geeft die urenlang kunnen aanhouden. Deze vorm van duizeligheid is vrij recent geïdentificeerd en kan meestal goed worden behandeld met medicatie.

Diabetes

Diabetes tast de gevoeligheid van je zenuwen aan, onder meer van je voeten. Dat maakt dat je ook minder goed aanvoelt hoe je precies staat. In combinatie met schade aan je ogen, kan dit ook aan de basis liggen van duizeligheidsklachten, net als een te lage bloedsuikerspiegel (hypoglykemie).

Bloeddruk & hartklachten

Wanneer je snel overeind komt, kan je bloeddruk plots dalen, waardoor je hersenen niet meteen voldoende bloedtoevoer krijgen. Dat zorgt voor een ijl, draaierig gevoel in je hoofd. Dit komt zowel voor bij mensen met een te lage als met een te hoge bloeddruk. Door even te pauzeren en rustig op te staan, komt het vaak weer in orde.

Overkomt je dit geregeld, bespreek dan met je arts om eventueel je bloeddrukmedicatie aan te passen of hartritmestoornissen aan te pakken. Want ook die laatste kunnen je bloeddruk doen schommelen. Heb je een lage bloeddruk, eet en drink dan regelmatig en voeg wat meer zout toe aan je maaltijd.

Medicatie

Duizeligheid kan soms ook gewoon te wijten zijn aan de geneesmiddelen die je neemt. Onder meer medicatie die wordt ingezet bij depressie, angststoornissen en andere neurologische aandoeningen, hebben een impact op je zenuwen en de verwerking en kan voor bijwerkingen zorgen.

Angst & hyperventilatie

Deze twee factoren worden vaak over het hoofd gezien, maar kunnen wel degelijk ernstige duizeligheid veroorzaken. Uit angst om te bewegen bijvoorbeeld ga je onbewust oppervlakkiger en hoger op de borst ademen. De afvoer van de kooldioxide verloopt dan niet optimaal, wat signalen geeft aan je hersenen dat er wat fout loopt. Met als gevolg: een ijle sensatie in je hoofd.

Toch is er jammer genoeg nog steeds een groep mensen waarvan nog niet kan worden achterhaald wat hen duizelig maakt. "Wellicht lukt dat in de toekomst wel, want de belangstelling voor het evenwicht neemt gelukkig sterk toe."

Zo werkt je evenwichtssysteem Bij een groot deel van de duizeligheidsklachten ligt het knelpunt bij de werking van het evenwichtssysteem. Dit minder gekende maar o zo belangrijke complex mechanisme bevindt zich in je binnenoor, maar ook in je hersenen, je ogen, je spieren en gewrichten. In beide binnenoren bevinden zich de evenwichtsorganen die de veranderingen van je hoofd registreren. Zij zorgen onder meer voor je houdingsevenwicht. Al deze informatie sturen ze naar je hersenstam, waar zich je evenwichts- en stabiliteitscentrum bevindt. Daar komt tegelijk ook informatie binnen van je gehoor en je ogen, een andere hoofdrolspeler. Er bestaat een snelle reflex tussen je evenwichtscentrum en je ogen die ervoor zorgt dat je tijdens het lopen stabiel blijft kijken. Wanneer je ogen vermoeid raken, minder scherp zien of bij duisternis kan dat je evenwichtssysteem verstoren, met duizeligheid tot gevolg. "Een laatste schakel zijn de receptoren in je spieren en gewrichten, van je voeten tot je nek. Die zorgen ervoor dat je de positie van je lichaam kan waarnemen en continu bijsturen." Met de leeftijd vermindert de slagkracht van dit systeem.

