Onderzoekers van de KU Leuven zijn erin geslaagd het risico op hartaanvallen te voorspellen op basis van oogscans. Daarvoor hebben ze een systeem van artificiële intelligentie (AI) ontwikkeld dat een scan van iemands netvlies analyseert. Dat heeft de KU Leuven dinsdag bekendgemaakt.

Hart- en vaatziekten zijn wereldwijd de belangrijkste oorzaak van vroegtijdig overlijden. Het is al langer geweten dat veranderingen in de kleine bloedvaatjes in het netvlies kunnen wijzen op deze ziekten. Daarom gingen de onderzoekers op zoek naar een AI-systeem dat netvliesscans analyseert, en zo bepaalt wie mogelijk een hartaanval zal krijgen.

"Onze techniek zou een revolutie kunnen betekenen voor de opsporing van hartproblemen", zegt professor Alex Frangi (KU Leuven). "Netvliesscans zijn relatief goedkoop en worden nu al veel gebruikt door oogartsen. Door automatische screening met ons AI-systeem kunnen risicopatiënten sneller opgespoord en doorverwezen worden. De scans zouden ook gebruikt kunnen worden om vroege tekenen van hartproblemen op te pikken."

De nauwkeurigheid van het systeem ligt tussen 70 en 80 procent. De onderzoekers maakten gebruik van deep learning: het systeem analyseerde netvlies- en hartscans van meer dan 5.000 mensen. De artificiële intelligentie identificeerde links tussen afwijkingen in het netvlies en veranderingen in het hart van de patiënt.

Van zodra de beeldpatronen waren aangeleerd, kon de AI de grootte en pompfunctie van het linkerventrikel (een van de vier kamers in het hart) inschatten, enkel en alleen op basis van de netvliesscans. Een vergroot ventrikel is gelinkt aan een verhoogd risico op hartaandoeningen. Momenteel kunnen details over iemands linkerventrikel enkel worden vastgesteld met een echocardiografie of een MRI-scan van het hart. Samen met patiëntgegevens als leeftijd en geslacht, kon het systeem het riscio van de patiënt voorspellen om in de komende twaalf maanden een hartaanval te krijgen.

De studie is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Machine Intelligence.

