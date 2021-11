Ooglidcorrecties gelden vandaag als de vaakst uitgevoerde esthetische ingreep. Komaf maken met een vermoeide look is hét motief. De mentale boost is mooi meegenomen.

Oogleden die gaan doorhangen of wallen die ondanks een goede nacht- rust nooit wegebben, daar krijgt zowat iedereen ooit mee te maken. Ze zijn deel van het normale verouderingsproces waarbij de huid aan elasticiteit inboet. Want hoe vaker je knippert in je leven, hoe meer je ooglidhuid aan slijtage onderhevig is.

"Bovendien zijn de ogen en de mond het eerste waar je onbewust op let wanneer je met anderen communiceert", weet plastisch en esthetisch chirurg dr. Bob Casaer (De Huidkliniek Oostduinkerke, AZ St-Jan Brugge). "Mensen met doorhangende oogleden klagen vaak dat ze er continu vermoeid uitzien. Die mismatch tussen je blik en hoe je je écht voelt, kan frustrerend zijn en ook een psychologische impact hebben. Een ooglidcorrectie kan dan een positieve kettingreactie teweegbrengen."

Bovenste oogleden

Een correctie van de bovenste oogleden is een heel dankbare ingreep. "Ze is laagdrempelig, gebeurt onder lokale verdoving, de eenvoudige operatie laat bijna geen littekens na en je bereikt er een groot effect mee. Na een week zijn de laatste blauwe plekken vervaagd en ben je quasi volledig hersteld. De meeste mensen komen aankloppen op het moment dat ze de huid van hun oogleden voelen drukken tegen hun wimpers. Je ontwaart dan ook de rand van je ooglid niet meer, en net dat zorgt voor die vermoeide blik. In sommige gevallen beperkt je ooglid zelfs een groot deel van je gezichtsveld. Maar alleen dan kan je na goedkeuring rekenen op een terugbetaling. Anders kost zo'n ingreep 800 tot 1.600 euro."

Na een ooglid-correctie zie je er niet alleen beter uit, je voelt je ook beter in je vel.

De ingreep. Voor de ingreep markeert de chirurg hoeveel huid er wordt weggesneden. "Met kleine prikjes onder je ooglidhuid brengen we een verdoving aan. Vervolgens nemen we de overtollige huid weg en een deel van het spierweefsel om zo ook toegang te krijgen tot het vetweefsel dat uitpuilt aan de binnenzijde van je ooglid. Ook dat vetlaagje wordt verwijderd voor een egaal resultaat. Na de ingreep wordt er een verband aangebracht en moet je je ogen regelmatig koelen met een soort ijsbril om zwelling te voorkomen. Een week later verwijderen we de draadjes en ben je toonbaar. Het effect is subtiel maar duidelijk. Mensen merken op dat je er beter uitziet, zonder dat ze er precies de vinger op kunnen leggen."

Maar de ingreep is niet voor iedereen geschikt. "Bij onvoldoende huidoverschot raden we ze af. Kom je (nog) niet in aanmerking voor chirurgie, dan kan een aanpak op basis van plasma-energie een goed alternatief zijn. Daarbij wordt door middel van plasma-energie een verstrakking van de collageenvezels in je huid teweeggebracht waardoor je oogleden ook gelift worden." Na de behandeling komen er kleine korstjes op je oogleden, die na enkele dagen verdwijnen. Het effect is beperkter dan bij chirurgie en vaak zijn meerdere sessies nodig.

Weg met die wallen

Een onderste ooglidcorrectie is wat complexer. Hierbij wordt vooral vet - en in mindere mate huid - weggehaald, dat zorgt voor zichtbare donkere wallen onder je ogen. Als het onderste ooglid gaat verzwakken kan hier vet gaan uitpuilen. Heb je er een erfelijke aanleg voor, dan kan dit al op jonge leeftijd opduiken, in andere gevallen hangt het samen met de veroudering van je huid.

Deze ingreep is altijd esthetisch en dus niet terugbetaald door de ziekteverzekering. Reken op zo'n 2.000 euro. Bij wallen die het gevolg zijn van abnormale vochtopstapeling - en 's morgens dus opvallender zijn dan 's avonds - heeft een ingreep geen zin.

de ingreep. Afhankelijk van het probleem zijn verschillende technieken mogelijk. "Meestal halen we het overtollige vet weg via de binnenzijde van het ooglid, wat geen littekens geeft. Soms wordt er ook vet verplaatst om de plooien van de traangoot te vullen of wordt ook de huid mee aangespannen. De ingreep kan ook onder lokale verdoving, maar meer ingrijpende correcties gebeuren onder volledige narcose. De hersteltijd bedraagt een tweetal weken en ook hier zijn de eerste dagen koude kompressen aangewezen om zwelling te voorkomen."

Beter voorkomen? De ooglidhuid is erg gevoelig en sterk onderhevig aan de zwaartekracht. Dat hou je niet tegen met crèmes of oogspieroefeningen. Maar het blijft wel belangrijk om je ooglidhuid goed te hydrateren met een dagcrème en voldoende zonnebescherming te gebruiken.

Complicaties en langetermijneffect

"De complicaties bij ooglidcorrecties zijn minimaal. Sommige mensen hebben iets meer last van blauwe plekken en zwelling. Bloedingen en infecties zijn zeldzaam en aan het oog zelf wordt nooit geraakt. De ernstigste complicatie is dat er te veel huid wordt weggesneden, waardoor je je ogen niet meer volledig kan sluiten. Maar een goede chirurg ziet hier nauwgezet op toe."

Nadat de overtollige huid is weggesneden herneemt het normale huidverouderingsproces. Betekent dit dat je de ingreep na verloop van tijd moet herhalen? "Toch niet", weet dr. Bob Casaer. "Het effect houdt zeer lang aan. Amper 1% van wie een correctie vraagt, heeft er al eerder eentje laten uitvoeren."

Getuigenis: Ilse (51) liet haar bovenste oogleden corrigeren "Die ingreep verliep vlot, zonder pijn en ik had nauwelijks blauwe plekken of zwellingen. Dankzij het telewerk heb ik ook amper moeten stoppen met werken. Ik was ook verbazend snel weer toonbaar. Toen de draadjes eruit gingen, was ik meteen opgetogen over het resultaat. Een veel frissere blik, die eindelijk paste bij hoe ik me voelde. Al jaren had ik last van dichtvallende oogleden. Dat leek alsmaar erger te worden. Ook al sliep ik in het weekend een gat in de dag, ik bleef er even vermoeid uit zien. Dat woog op mijn gemoed en mijn humeur. Toch heb ik heel lang geaarzeld met een ingreep, omdat ik vreesde dat ik die dan later nog eens zou moeten herhalen. Sinds de operatie lijken mijn ogen een stuk groter en make up aanbrengen lukt opnieuw zonder dat alles blijft kleven. Dat effect was er al heel snel. Maar kort na de ingreep bemerkte ik plots een rond gezwelletje op mijn ooglid. De chirurg stelde vast dat het om een vrij grote cyste ging die ontstaan was doordat een zweetkliertje was geraakt. Het blijkt een zeldzame complicatie die kan hersteld worden. Maar dat betekent opnieuw onder het mes en opnieuw betalen, wat ik niet correct vind. Ik zou het zo opnieuw doen, maar dit had ik liever vooraf geweten. Voorlopig heb ik die heringreep ook nog niet laten uitvoeren. Ik ben het wel van plan maar momenteel heb ik zoveel werk op de plank in combinatie met de zorg om mijn hulpbehoevende ouders dat ik hier liever nog even mee wacht."

