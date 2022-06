Oogdruppels die vroeger gebruikt werden voor de behandeling van glaucoom, blijken doeltreffend voor de aanpak van ouderdomsverziendheid (presbyopie). De Amerikaanse Food and Drug Authority (FDA) heeft het gebruik goedgekeurd.

"Dit is een interessante behandeling voor mensen die nood hebben aan een lichte correctie, als alternatief voor de leesbril", vertelt oogchirurg Nashwan Al-Sabai (UZ Antwerpen). "De oogdruppels die hier onder de naam pilocarpine op de markt zijn, zijn eigenlijk een 'oud' middel, dat sinds de jaren 80 werd ingezet om de oogdruk aan te pakken bij glaucoompatiënten. "Omdat er nadien doeltreffender middelen ontwikkeld werden voor glaucoom, verdwenen deze druppels wat naar de achtergrond. Vandaag worden ze vooral ingezet bij mensen met specifieke problemen of complicaties."

Pilocarpinedruppels vernauwen de pupil waardoor het zicht van dichtbij verbetert, terwijl het zicht op afstand behouden blijft. Dat maakt ze potentieel interessant voor wie kampt met presbyopie. Vanaf de leeftijd van 40 jaar verliezen ogen gaandeweg het vermogen om te focussen op wat zich dichtbij bevindt. Lezen op je smartphone of een boek wordt daardoor lastiger. Aanvankelijk kan je dat nog compenseren door die zaken iets verder van je af te houden. Naarmate de ooglens steeds meer aan flexibiliteit inboet, zijn er andere behandelingen nodig zoals het gebruik van een leesbril, contactlenzen of oogchirurgie.

Lichtgevoeligheid

In de VS is recent ook het licht op groen gezet om presbyopie te behandelen met deze oogdruppels. Een onderzoek bij zo'n 750 vrijwilligers tussen 40 en 55 jaar oud toonde aan dat de groep die gedurende 30 dagen dagelijks pilocarpine in de ogen druppelde drie extra lijnen kon lezen op de leeskaart, wat niet het geval was in de groep die een placebo toegediend kreeg. Na het indruppelen werkt het middel ongeveer 8 uren.

"Toch zijn er ook wel wat nadelen aan verbonden", merkt dr. Nashwan Al-Sabai op. "Zo verminderen deze druppels de lichtgevoeligheid van je ogen, waardoor je ze zeker niet 's avonds of 's nachts kan gebruiken. De druppels mogen ook uitsluitend in het niet-dominante oog worden aangebracht om een effect te hebben op het zicht."

"Bovendien kunnen lang niet alle presbyopen hun zicht via deze druppeltherapie scherpstellen. "Het werkt alleen bij milde vormen, bij wie dus een correctie van +1 of +1,5 nodig heeft. Voor hen biedt het een comfortabele extra optie. Bij bepaalde bezigheden overdag zoals een presentatie of sportactiviteit kunnen ze hun leesbril hiermee aan de kant laten. Van zodra de presbyopie verder evolueert, wordt het zicht dichtbij opnieuw waziger en heb je andere therapieën nodig. Het is zeker geen wondermiddel maar eerder een nuttige aanvulling voor een bepaalde groep van presbyopen."

Op dit moment worden pilocarpinedruppels in ons land al off-label gebruikt voor de aanpak van presbyopie. Dat betekent dat ze hier niet voor geregistreerd zijn en dat je hierover ook niets terugvindt in de bijsluiter. In de toekomst volgt er ook hier wellicht een registratie voor presbyopie zoals in de VS.

