'Vaccins verklaard': zo heet de nieuwe VIB-informatiecampagne die vaccins van a tot z uit de doeken doet. Op de wetenschappelijk onderbouwde website vaccinsverklaard.be vind je straffe vaccinverwezenlijkingen, prikkelende weetjes, opvallende cijfers, veel gestelde vragen en zelfs een heuse vaccinquiz.

De meeste Vlamingen hebben vertrouwen in de coronavaccins. Toch blijft er een groepje twijfelaars. Twijfel over vaccins is op zich niet nieuw. Maar in tijden van corona kan ze wel een enorm verschil maken: zeker 70% van de bevolking moet gevaccineerd worden tegen corona om het virus op de knieën te krijgen.

Vergeten heldenverhalen

Vaccinsverklaard.be focust niet specifiek op corona, maar zet vaccins in het algemeen in de kijker. De site toont aan dat veel zaken die we nu vanzelfsprekend vinden, eigenlijk te danken zijn aan vaccins. Een terrasje doen, op reis gaan, elkaar vastpakken of samen uit de bol gaan: we beseffen het niet altijd, maar ook vóór corona kon dat allemaal veilig mede dankzij vaccins. Vandaag beschermen die ons al tegen 25 - vaak dodelijke - ziektes.

Vaccins zijn dus een beetje het slachtoffer van hun eigen succes: ze hebben ons de afgelopen decennia zó goed beschermd, dat we hun ongelooflijke prestaties soms wat vergeten. Daarom vertelt de campagne hun heldenverhalen, gesteund door vaak indrukwekkende cijfers. Slechts één voorbeeld: het mazelenvaccin redde op 10 jaar tijd zo'n 14 miljoen levens, vooral van jonge kinderen.

Wetenschappelijke informatiebron

Naast verhalen, cijfers en weetjes, focust de campagne ook sterk op de wetenschap achter vaccins. Op de site kom je te weten hoe vaccinonderzoek verloopt, welke soorten vaccins er zijn, hoe de veiligheid wordt gegarandeerd enzovoort. Via een handige FAQ krijgen mensen een antwoord op typische vragen en zorgen. En als kers op de taart is er de vaccinquiz: een mix van leuke trivia en hardere kennis.

"In volle coronacrisis is er een publiek debat losgebarsten over het wel en wee van vaccins. Daarbij worden veel onwaarheden verkondigd. Met vaccinsverklaard.be willen we het debat voeden met wetenschappelijk correcte informatie. Zo hopen we ons steentje bij te dragen", zegt Jo Bury, algemeen directeur bij VIB.

Wat is VIB? Basisonderzoek in de levenswetenschappen, dat is de kernactiviteit van VIB. Enerzijds de grenzen verleggen van wat we weten over moleculaire mechanismen, hoe deze mechanismen levende wezens zoals mensen, dieren, planten en micro-organismen regelen, en anderzijds zorgen voor tastbare resultaten die bijdragen aan een betere samenleving. Gestoeld op een partnerschap met vijf Vlaamse universiteiten - UGent, KU Leuven, Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Hasselt - en een stevig investeringsprogramma, bundelt VIB de expertise van 81 onderzoeksgroepen in één instituut.

