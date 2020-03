Onregelmatig slapen verdubbelt het risico op hart- en vaatziekten bij wie ouder is dan 45. Wetenschappers spreken van een nieuwe risicofactor.

Het gaat om de eerste studie die de link tussen onregelmatige slaap en de ontwikkeling van hart- en vaatziekten aantoont. Amerikaanse onderzoekers volgden vijf jaar lang bijna tweeduizend mannen en vrouwen tussen 45 en 84 jaar oud die aan het begin van de studie geen hart- en vaatziekten hadden.

Oudere volwassenen met een onregelmatig slaappatroon blijken bijna twee keer zoveel kans te hebben om hart- en vaatziekten te ontwikkelen als wie meer regelmatig slaapt.

We spreken van een onregelmatig slaappatroon wanneer iemand geen regelmatig bedtijd- en wekschema heeft, of wanneer iemand niet elke nacht even lang slaapt.

Nieuwe risicofactor

Uit eerdere studies bleek al dat slaaptekort het risico op obesitas, diabetes en hartaandoeningen verhoogt. Er was een vermoeden dat een hoge dagelijkse variabiliteit in slaapduur en timing ook slecht is voor het hart, maar tot deze studie was die link niet duidelijk.

De onderzoekers spreken daarom van "een nieuwe en onafhankelijke risicofactor voor hart- en vaatziekten". "Regelmatige slaappatronen aanhouden kan helpen hartaandoeningen te voorkomen, net zoals lichamelijke activiteit, een gezond voedingspatroon en andere leefstijlmaatregelen", zeggen ze in een communiqué.

De deelnemers kregen gedurende zeven opeenvolgende dagen een actigraaf om de pols, een toestel dat eruitziet als een horloge en het rust- en activiteitenpatroon meet. Ze ondergingen ook een uitgebreide slaaptest in de vorm van een polysomnografie. Daarbij werden ze gedurende één nacht verbonden met allerlei meetinstrumenten.

Biologische mechanismen

In de vijf jaar dat het onderzoek liep, kregen 111 deelnemers met hart- en vaatziekten te maken, bijvoorbeeld een hartaanval of beroerte. De deelnemers met de meest onregelmatige slaapduur of timing, liepen meer dan dubbel zoveel risico als degenen met het meest regelmatige slaappatroon.

De exacte biologische mechanismen achter de link tussen onregelmatige slaap en hartproblemen zijn nog niet duidelijk. De onderzoekers vermoeden dat meerdere factoren een rol spelen, waaronder de verstoring van de biologische klok die het slaap-waakritme regelt.

"We hopen dat onze studie het bewustzijn helpt vergroten over het potentiële belang van een regelmatig slaappatroon voor de gezondheid van het hart", zegt hoofdauteur Tianyi Huang, een epidemioloog Brigham and Women's Hospital in Boston. "Dit is nog onontgonnen terrein voor de slaapgeneeskunde."

De studie verscheen in het Journal of the American College of Cardiology.

