Een nieuwe studie heeft aangetoond dat covid-19 belangrijke veranderingen veroorzaakt in de bloedvaten van de longen. De afwijkingen in de longen tonen dat het virus veel meer schade aanricht dan een gewoon griepvirus (influenza).

De onderzoekers bestudeerden de aantasting van het netwerk van bloedvaten in de longen van covid-19-patiënten. Ze vergeleken die bevindingen met de veranderingen die een gewoon griepvirus (influenza) veroorzaakt.

Kleinste bloedvaatjes beschadigd

Bij covid-19 waren er in de longen heel duidelijke en unieke bloedvatafwijkingen. De kleinste bloedvaten van de longen (de capillairen) waren ernstig beschadigd en bevatten veel bloedklonters. Het virus had ook de wanden van die bloedvaatjes aangetast. Bij een gewoon griepvirus waren er veel minder bloedvatafwijkingen in de longen.

De kleinste bloedvaten van de long (capillairen). Links zie je normaal gevormde bloedvaten in een gezonde long. Rechts zie je de uitgesproken aantasting van de kleine bloedvaten in een met COVID-19 besmette long. © UZ Leuven

Nieuwe bloedvaten

Verder ontdekten de onderzoekers dat zich door covid-19 talloze nieuwe bloedvaten vormden (angiogenese). Dat werd duidelijk met behulp van geavanceerde beeldvormingstechnieken en moleculair onderzoek. Daarnaast bleek dat covid-19 een specifiek soort ontstekingsproces veroorzaakt in de longen, verschillend van de ontsteking door influenza.

Dr. Stijn Verleden: "Met dit onderzoek bewijzen we dat de aantasting van bloedvaten in de long een grote rol speelt in het falen van de ademhaling en het unieke ziektebeeld (acute respiratory distress syndrome) bij covid-19. Dat biedt belangrijke nieuwe inzichten voor de ontwikkeling van vernieuwende therapieën, die specifiek gericht zijn op het voorkomen of genezen van deze bloedvatafwijkingen."

Het onderzoek is het resultaat van een wereldwijde internationale samenwerking van onderzoeksgroepen in Duitsland (Hannover, Mainz), België (Leuven), Zwitserland (Basel) en de Verenigde Staten (Cambridge, Harvard). De resultaten van dit onderzoek werden recent gepubliceerd in het tijdschrift 'The New England Journal Of Medicine'.

