Voedingssupplementen op basis van olijfextract zouden een belangrijke rol kunnen spelen in het voorkomen van hart- en vaataandoeningen. Wetenschappers van UAntwerpen en het UZA zoeken 75 vrijwilligers met een verhoogde bloeddruk en cholesterol voor een onderzoek naar die positieve effecten.

Zowat één Belg op de vijf kampt met te hoge cholesterolwaarden. Ongeveer evenveel mensen hebben af te rekenen met een verhoogde bloeddruk. Dat is niet onschuldig, want beide problemen vergroten de kans op hart- en vaataandoeningen, zoals een beroerte en een hartaanval. Wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en het UZA hebben een studie opgestart om na te gaan of voedingssupplementen op basis van olijfextract positieve effecten kunnen hebben op zowel de bloeddruk als de cholesterolwaarden.

Hoog gehalte aan polyfenolen

"Van specifieke olijfpreparaten is bekend dat ze het risico op hart- en vaataandoeningen kunnen verminderen, wanneer ze een hoog gehalte aan polyfenolen bevatten", zegt prof. Nina Hermans (UAntwerpen) van de Onderzoeksgroep NatuRA (Natural Products & Food Research and Analysis).

"Zo kunnen die preparaten beschermen tegen de schadelijke effecten van cholesterol en hebben ze een positief effect op de bloeddruk. In deze studie willen we nagaan hoe goed dergelijke voedingssupplementen eigenlijk werken: kunnen ze de bloeddruk en het cholesterolgehalte in bloed op korte termijn verlagen?"

"Van polyfenolen is eerder al aangetoond dat ze een sterk anti-oxidatief effect hebben", legt onderzoeker Stef Lauwers uit. "Het ongezonde westerse eetpatroon creëert vaak heel wat oxidatieve stress met een verhoogd gehalte aan oxiderende stoffen in het lichaam. Die doen de kans op hart- en vaataandoeningen toenemen. Vandaar dat we bij dit onderzoek nagaan hoe de oxidatieve merkers in het bloed reageren op het gebruik van deze supplementen."

Extracten op basis van gedroogde olijfbladeren en -vruchten werken niet helemaal hetzelfde als de bekendere olijfolie. De gunstige effecten van die laatste vallen vooral toe te schrijven aan de onverzadigde vetten maar olijfolie is dan weer niet zo rijk aan wateroplosbare polyfenolen.

Drie onderzoeksgroepen

Twee voedingssupplementen die vrij verkrijgbaar zijn in de apotheek, worden bij dit onderzoek onder de loep genomen. De wetenschappers zoeken 75 mensen om deel te nemen aan het onderzoek. "Deelnemers moeten tussen 18 en 70 jaar zijn, en hoge cholesterolwaarden (LDL ? 130 mg/dL ) en een verhoogde bloeddruk hebben. Dat wil zeggen 130/85 mm Hg of hoger. ", legt prof. Johan Bosmans, adjunct-diensthoofd van de dienst cardiologie van het UZA, uit. "Niet roken, geen cholesterolverlagende medicatie nemen en gemiddeld niet meer dan twee alcoholische consumpties per dag drinken zijn drie van de andere voorwaarden om te kunnen deelnemen."

De deelnemers zullen willekeurig ingedeeld worden in drie groepen: een placebogroep die geen actieve stof krijgt, een tweede groep die een olijfpreparaat krijgt, en een laatste groep die een plantaardig combinatiepreparaat inneemt. Dat bevat naast olijf-extracten onder meer rode rijst gist, extract van Indische kruisbes en extract van walnootblad.

Studieverloop

Het onderzoek duurt acht weken. Er zal twee keer bloed worden afgenomen op de universiteit, bij het begin en op het einde van de studie. Het afgeven van de medicatie en een bloeddrukmeting na vier weken gebeurt bij de deelnemers aan huis. Wie deelneemt, krijgt na afloop een boekenbon, maar helpt natuurlijk ook de wetenschap een stap vooruit.

Meer info: www.uantwerpen.be/olijfstudie; olijfstudie@uantwerpen.be

