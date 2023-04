Vanaf volgend jaar zullen bepaalde dranken een andere Nutri-Score krijgen. Dat is het gevolg van nieuwe aanbevelingen van het wetenschappelijke comité dat zich over het Nutri-Score-algoritme buigt.

De Nutri-Score is een logo dat vermeld staat op de verpakkingen van voedingsmiddelen om consumenten te informeren over de voedingswaarde van verwerkte voedingswaren en (non-alcoholische) dranken.

Na de goedkeuring van de wijzigingen in Nutri-Score voor vaste voedingsmiddelen in juli 2022 heeft het wetenschappelijk comité in haar recente rapport aanbevelingen gedaan voor het wijzigen van de Nutri-Score voor dranken op basis van de huidige wetenschappelijke kennis.

Met de aanpassing wil men een beter onderscheid maken op basis van de nutritionele samenstelling en het suikergehalte van dranken, met name voor dranken met een laag suikergehalte, om te voorkomen dat de voedingsmiddelenindustrie wordt gestimuleerd kunstmatige zoetstoffen te gebruiken om de Nutri-Score van dranken te verbeteren.

Daarnaast worden melk, op melk gebaseerde dranken en plantaardige dranken voortaan in de categorie 'dranken' ondergebracht. Magere en halfvolle melk krijgen weliswaar een betere classificatie. Er wordt met andere woorden een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten melk op basis van het vetgehalte en tussen ongezoete en gezoete melkdranken.

Water behoudt als enige de drank een A-classificatie en blijft de enige drank die wordt aanbevolen door de internationale gezondheidsinstanties.

Aan de classificatie van vruchtensappen en nectars (inclusief smoothies) worden geen wijzigingen aangebracht.

Om consistentie tussen de verschillende landen te waarborgen, zijn de landen overeengekomen om het nieuwe algoritme gecoördineerd te implementeren, zodra de aanpassing van de regelgeving in de landen eind 2023 is afgerond. Daarna start een periode van twee jaar waarin de fabrikanten de Nutri-Score op hun producten kunnen aanpassen.

Op dit moment laat de Europese wetgeving alleen een vrijwillig gebruik van voedingslabels toe. De Nutri-Score moet dus niet verplicht op elk voedingsmiddel staan. Alle producten mét Nutri-Score-logo die op de Belgische markt komen, moeten wél gemeld worden bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu.

