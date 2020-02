Wie naar een van de noodnummers 112 en 101 belt, krijgt vanaf dinsdag eerst een keuzemenu te horen. Daar zal de beller moeten kiezen of hij belt voor een ziekenwagen of de brandweer (toets 1) of voor de politie (toets 2). Maar ook wie geen keuze maakt, of de verkeerde, wordt geholpen, zo meldt de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken maandag.

"Het invoeren van het nieuwe keuzemenu heeft als doel om mensen in nood nog sneller de gepaste hulp te bieden", zegt minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). Er zal naar verwachting minder tijd verloren gaan met nodeloze oproepen of met het doorschakelen van verkeerde oproepen van het ene noodnummer naar het andere.

Het keuzemenu werd tussen 1 oktober 2018 en 17 januari 2019 getest in de provincies Namen en West-Vlaanderen. "De inwoners van deze twee provincies hebben het nieuwe systeem zonder problemen in gebruik genomen en de FOD Binnenlandse Zaken heeft geen klachten ontvangen, wat ertoe leidde dat het project nationaal uitgerold kon worden", aldus De Crem.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hoort de beller de boodschap van het keuzemenu in het Nederlands en in het Frans, in de provincie Luik in het Frans en het Duits.

Het keuzemenu lijkt op dat van de app 112, waar je ook eerst een keuze moet maken tussen ziekenwagen, brandweer en politie.

Het noodnummer 112 is in België normaal vooral bedoeld voor dringende hulp van een ambulance of de brandweer, en 101 voor politiehulp.

Het keuzemenu wordt ingevoerd naar aanleiding van de Europese 112-dag (op 11/2 of 11 februari).

