Een gloednieuw preventieplatform roept op om daadkrachtig te investeren in preventie. Als we in alle sectoren en op alle beleidsniveaus een performant preventief gezondheidsbeleid zouden voeren, dan zouden we jaarlijks tienduizenden vroegtijdige overlijdens kunnen voorkomen. "De tijd dringt. Ons land hinkt achterop. Slechts 2,2% van de gezondheidszorguitgaven vloeit naar preventie. Wordt het geen tijd dat wij, als welvarend land, op zijn minst het Europees gemiddelde halen (3,1%)?", aldus de initiatiefnemers.

Samen met een 15-tal sleutelfiguren uit de gezondheidszorg trekken de Vlaamse Logo's (Lokale Gezondheidsoverleggen) aan de alarmbel. Al jarenlang strijden zij tegen de steile opmars van welvaartsziekten en kanker. Covid-19 stelt het belang van een gezonde leefomgeving en -stijl scherp. De roep van experten om meer te investeren in gezondheidsbevordering en ziektepreventie klinkt luider dan ooit. "Door de krachten te bundelen willen wij constructief bijdragen aan een sterk preventief gezondheidsbeleid in ons land", aldus Sara Bertels (Vlaamse Logo's). "Pleiten voor gezonde leefstijl als extra coronabasismaatregel, vormt ons eerste wapenfeit. Een gezonde leefstijl zorgt immers voor een verbeterde afweer, wat de vatbaarheid voor infecties verkleint."

"Verder roepen wij alle sectoren én alle overheden op om gezonde leefomgevingen te creëren die mensen minder blootstellen aan vervuilende stoffen én helpen om gezonde keuzes te maken, met name meer bewegen, niet roken, minder alcohol nuttigen, sneller grijpen naar gezonde voeding, ... en vragen wij de overheden om versneld werk te maken van een Interfederaal Preventieakkoord met concrete & ambitieuze gezondheidsdoelstellingen", vult Prof. Guy T'Sjoen (UZ Gent) aan.

"En Last but not least doen we een warme oproep aan alle overheden om hun inspanningen voor gezonde binnen- en buitenlucht, gezonde woningen en afdoende ventilatie in gebouwen gevoelig op te drijven", stelt Dr. Wouter Arrazola de Oñate (VRGT).

Het belang van een gezonde leefstijl in de strijd tegen welvaartsziekten én covid-19

Depressies, zwaarlijvigheid, hypertensie, hart- en vaataandoeningen, diabetes type 2, chronische longziekten, ... Een deel van de bevolking is erg kwetsbaar en dat wreekt zich in een pandemie: het heeft ons land duizenden vermijdbare doden gekost en ons zorgsysteem op zijn grondvesten doen daveren. "Als we niet dringend meer inzetten op preventie, dan dreigt de situatie voor zorgprofessionals onhoudbaar te worden en wordt ons zorgsysteem onbetaalbaar", aldus Margot Cloet (Zorgnet-Icuro).

De noodzaak om te investeren in gezondheid is nog nooit zo groot geweest, mede door de dodelijke wisselwerking tussen welvaartsziekten en covid-19, liet onze landgenoot Hans Kluge, Europees directeur van de WHO, onlangs optekenen.

De coronacrisis hakt stevig in op onze psychische en fysieke gezondheid

Psychische problemen (angst, depressie, ...) swingen de pan uit. Bijna 1 op de 2 Belgen geeft aan in gewicht toegenomen te zijn, 1 op de 3 beweegt minder dan voorheen. Zorgwekkend is dat vooral kinderen, jongvolwassenen en kwetsbare mensen getroffen worden. Een pak gezonde levensjaren dreigen verloren te gaan. Als klap op de vuurpijl vergroot de coronacrisis de gezondheidsongelijkheid. Maatschappelijk kwetsbare groepen krijgen het zwaar te verduren. Voor mensen met een laag inkomen en beperkte gezondheidsvaardigheden, die in een ongezonde omgeving wonen en werken, is gezond leven extra moeilijk geworden. Maatregelen om de gezondheidsongelijkheid te verkleinen, dringen zich op, gaande van betaalbare prijzen voor gezonde voeding, gezonde publieke ruimte tot toegankelijke geestelijke gezondheidszorg en een kwalitatieve huisvesting.

Investeren in gezondheidsbevordering en ziektepreventie is de boodschap

Experten voorspellen dat we in de toekomst nog met pandemieën geconfronteerd zullen worden. Als Prof. dr. Geert Meyfroidt, voorzitter van de Belgische Vereniging Intensieve Geneeskunde, verklaart dat een goede preventie meer levens zal redden in absolute aantallen dan de afdelingen intensieve zorg, dan is het nu tijd om te handelen.

"Investeren in preventie loont. Interventies die bijdragen aan een gezondere omgeving zijn daarbij het meest doeltreffend, bv. meer groene ruimte, meer beweegfaciliteiten, fiscale maatregelen voor (on)gezonde voeding, striktere regelgeving voor marketing, ...

Gezondheidsbevordering en ziektepreventie is niet alleen een zaak van het beleidsdomein gezondheid & welzijn maar ook van ruimtelijke ordening, mobiliteit, wonen, onderwijs, werk, sport, etc. Elke beleidsmaker heeft een sleutel in handen om de gezondheid van de Belg te bevorderen", aldus de initiatiefnemers.

