De Nobelprijs voor Geneeskunde of Fysiologie gaat dit jaar naar de Hongaarse Katalin Karikó en de Amerikaan Drew Weissman. De onderzoekers krijgen de prijs voor 'hun ontdekkingen rond mutaties van nucleobasen, die de ontwikkeling van efficiënte mRNA-vaccins tegen COVID-19 mogelijk maakten'.

"Dankzij hun baanbrekende bevindingen, die ons begrip van hoe mRNA interageert met ons immuunsysteem fundamenteel veranderden, droegen de laureaten bij tot de ongeziene snelheid waarmee vaccins ontwikkeld werden op het moment van een van de grootste bedreigingen voor de menselijke gezondheid in de moderne tijd", zegt het Nobelprijscomité.

De indrukwekkende flexibiliteit en snelheid waarmee mRNA-vaccins ontwikkeld kunnen worden, effenen ook het pad voor het gebruik voor vaccins tegen andere infectieziekten. "In de toekomst kan de technologie ook gebruikt worden voor het aanleveren van therapeutische eiwitten en om sommige types kanker te behandelen."

"Er waren ook snel verschillende andere vaccins tegen SARS-CoV-2, op basis van verschillende methodologieën. Samen zijn meer dan 13 miljard COVID-19-vaccins wereldwijd toegediend", zegt het Nobelprijscomité. "De vaccins hebben miljoenen mensenlevens gered en vermeden dat vele anderen ernstig ziek werden. Samenlevingen konden openen en terugkeren naar normaal."

Katalin Karikó werd in 1955 geboren in Hongarije. Momenteel werkt ze aan de Universiteit van Pennsylvania in de Verenigde Staten en aan de Universiteit van Szeged in Hongarije. Drew Weissman (64) werkt aan de Universiteit van Pennsylvania.

De belangrijkste prijs voor geneeskunde is in 2023 goed voor 11 miljoen Zweedse kroon (950.000 euro).

