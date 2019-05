Dat je guilty pleasures gemakkelijk in een gezonde variant kan bereiden, toont Steffi Vertriest sinds vorige maand in haar programma Healthy pleasures op Njam-tv. Met het oog op de komende zomermaanden, stelt ze een menu samen dat je smaakpapillen meteen prikkelt. Van tacosoep tot alternatieve wafelpret.

"Tijd is vaak de reden waarom mensen opzien tegen zelf koken. Ik geef toe vooral het snijden van grote porties groenten tijdrovend kan zijn. Vandaar dat ik mee zoek naar manieren om dat op te lossen. Dat kan via handige keukenmachines, via vooraf versneden groenten of het gebruik van blik. Die praktische kant is voor mij erg belangrijk. Niemand gebruikt een keukentoestel dat nadien een extra berg afwas oplevert", legt Steffi Vertriest uit.

Taco soep en Muhammara

Dat alles kraakvers moet aangekocht, versneden en bereid worden is inderdaad de meest aangehaalde reden om gezond koken maar even uit te stellen tot weekenddagen. De Mexicaanse taco soep (recepten onderaan) bewijst dat het anders kan, zonder aan smaak in te boeten. Hierbij wordt het snijwerk, het koken en het mixen aan de soepmaker wordt overgelaten, terwijl de bonen, en tomatenstukjes gewoon uit blik komen. "Alle ingrediënten en kruiden stop je gewoon in dit toestel, waarna de soepmaker op chunky wordt ingesteld zodat je nog wat beet overhoudt. Wie liever een fluwelen soep proeft, kiest voor smooth of supersmooth." Twintig minuten later is deze supergemakkelijke soep kant en klaar, en rest alleen het toevoegen van de toppings: avocado en verse koriander.

Dips kan je kant en klaar kopen, maar ze smaken toch net iets beter wanneer je ze zelf maakt. Zoals de oosterse muhammara in de versie van Steffi. Het roosteren van de paprika's wat voor de typische smaak zorgt, neemt hier het meeste tijd in beslag maar dat kan je eventueel ook vooraf doen. "Hier is het belangrijk dat je kiest voor de betere extra vierge olijfolie. Dat is niet degene waarmee je bakt. De sumac kruiden, die je in de supermarkt vindt, tekenen voor de Aziatische touch. Dat gaat samen met walnoten, look, en ahornsiroop de blender in en levert een dip op met vele toepassingen: van apero dip tot bijgerecht."

Alternatieve wafels

De wafel is een klassieker maar ook die kan je heruitvinden en in een verrassend jasje stoppen. Voor deze guilty pleasure variant sloeg Steffi aan het experimenteren met ander meel (havermeel) en een andere smaakbom: zoete aardappel. "We opteren in de keuken te vaak automatisch voor bloem op basis van tarwe, terwijl er zoveel lekkere maar minder gekende alternatieven bestaan. Ik denk aan kokosmeel, havermeel, amandelmeel. Die hebben als voordeel dat ze minder gluten bevatten en een grotere variatie bieden aan nuttige voedingsstoffen. De wafels zelf bakken iets langer, omdat het beslag steviger is. Maar dat levert een wafel op die goed verzadigt. Hier eet je er geen drie van op, maar je kan ze wel enkele dagen bewaren", aldus Steffi Vertriest. De combinatie van geraspte zoete aardappel en havermeel geeft een prima smaakbalans. De wafel is absoluut niet zoet, waardoor je nadien met de toppings kan spelen. Zowel zoete, hartige als gecombineerde afwerkingen zijn mogelijk zoals guacamole, kip, aardbeien, bessen, kaas enzovoort. Wij kregen ze geserveerd met stukjes aardbeien, avocado, een toefje kwark en een lepel ahornsiroop. Een prachtig plaatje voor het oog en een smaaksensatie. Al was het even wennen om die typische textuur van een wafel, die we al heel ons leven lang zoet smullen, nu te matchen met een meer hartige smaak.

Post work out smoothie

Smoothies zijn al een poos ingeburgerd. De kunst bestaat erin om het evenwichtig en gezond te houden door voldoende groenten toe te voegen aan het fruit en om via kleine smaakmakers wat subtielere verschillen aan te brengen. In de zomervariant die Steffi bedacht speelt rode biet een hoofdrol. Een groente met stevige voor-en tegenstanders, maar die laatste groep hoeft niet meteen weg te rennen. De typische rode biet smaak, krijgt hier perfect weerwerk van de combinatie banaan, rood fruit en gember. Een schepje chiazaad komt erbij om voor extra vezels te zorgen. De blender houdt die mini zaadjes wel intact waardoor de smoothie wat korrelig blijft. Prima drankje na een lange zomerse tocht of als ontbijt.

Recepten

Taco soep

Ingrediënten:

1 ui

2 teentjes look

1 rode paprika

1 blik zwarte bonen

1 blik nierbonen

1 blik tomatenstukjes

1 liter water

3 bouillon blokjes

2 el tomatenconcentraat (22%)

1 el chilipoeder

2 tl curry

1 tl komijn

0,5 tl paprikapoeder

0,5 tl zout

0,5 tl peper

Voor de topping

2 avocado's

2 grote handen vol koriander

Andere verse kruiden

Bereiding:

Voeg alle ingrediënten, behalve de toppings, toe aan de soepmaker en zet op de chuncky stand.

Schep na 20 min. ongeveer de soep uit en voeg toppings toe naar believen.

Steffi's Muhammara

Ingrediënten:

2 rode paprika's

4 el extra vierge olijfolie

100 gram walnoten

1 teen look

2,5 el tomatenpasta (22%)

1 el ahorn

1 tl sumac

Peper en zout, een royale hoeveelheid

Verse kruiden, extra olijfolie,

verse peterselie en extra walnoten (als topping)

Bereiding:

Verwijder het hart, de steel en de pitten van de paprika's.

Snijd ze in stukken. Vet ze in met olijfolie en doe ze in een ovenschaal. Gaar voor 30 min op 175 graden. Laat daarna even afkoelen.

Doe alle ingrediënten behalve de toppings in de chopper of hakmachine. Blend tot een glad geheel. Werk af met de toppings.

Wafel van zoete aardappel met aardbeien

Ingrediënten:

400 g zoete aardappel

2 el water

150 g havermeel

3 eieren

150 ml amandelmelk

0,5 tl zout

Voor de afwerking:

100 g aardbeien, in plakjes

1 avocado, in plakjes

4 el kwark

2 el ahorn siroop

Bereiding:

Schil de zoete aardappel en rasp ze daarna fijn. Doe de stukjes in een steelpannetje, voeg twee eetlepels water toe en laat enkele minuten zacht worden op het vuur.

Doe de zoete aardappelpulp in een grote kom en voeg de overige ingrediënten voor het beslag toe. Meng goed.

Laat het wafelijzer warm worden en vet het in met een dun laagje kokosolie. Lepel er vervolgens wat van het beslag in en laat mooi goudbruin bakken. Herhaal tot het beslag helemaal opgebruikt is.

Serveer de wafels van zoete aardappel samen met enkele plakjes aardbei, enkele stukjes avocado, een toefje kwark en een lepeltje ahornsiroop.

Post-workout smoothie

Ingrediënten:

1 kleine voorgekookte rode biet

70 g rood fruit (diepvries)

1 rijpe banaan, zonder schil

1 el chiazaad

1 tl verse gember

350 ml plantaardige melk (bv. amandelmelk)

Sap van oe limoen

Bereiding: