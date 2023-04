Glycine, een veel voorkomend aminozuur dat gebruikt wordt in supplementen om de gemoedstoestand te verbeteren en de slaap te bevorderen, kan volgens recent onderzoek net zware depressie en angstaanvallen aanwakkeren.

Glycine, dat onder meer terug te vinden is in vis, zuivel en groenten, kan een signaal afgeven aan de hersenen om te "vertragen". Dat draagt waarschijnlijk bij tot zware depressie, angst en andere stemmingsstoornissen. Dat blijkt uit een nieuwe studie die donderdag werd gepubliceerd in het tijdschrift Science.

Maatschappelijk probleem

Dat inzicht kan volgens de onderzoekers bijdragen tot de ontwikkeling van nieuwe, sneller werkende geneesmiddelen voor die notoir moeilijk te behandelen aandoeningen.

"De meeste medicijnen voor mensen met een depressie werken pas na weken, als ze al werken. Er zijn echt nieuwe en betere opties nodig", aldus Kirill Martemyanov, de neurowetenschapper die het onderzoek leidde.

Zware depressies behoren tot de meest urgente gezondheidsproblemen in de wereld. De ziekte komt de laatste jaren wereldwijd vaker voor, vooral onder jonge volwassenen. Een Europees rapport uit 2019 stelt dat de geestelijke gezondheid onder de 72 miljoen Europese jongeren "bijzonder zorgwekkend is". Maar liefst 14 procent van de 18 tot 24-jarigen loopt risico op een depressie. Vrouwen hebben meer kans dan mannen op depressieve klachten.

Receptoren blokkeren

Opmerkelijk genoeg wordt glycine net verkocht als een voedingssupplement dat de stemming verbetert. Volgens Martemyanov is dat omdat het verschillende celtypes op verschillende manieren beïnvloedt. In sommige cellen stuurt het opwindende signalen, maar in andere celtypes stuurt het vertragende signalen. Wanneer dat gebeurt worden de hersenen kwetsbaarder voor stress. Na verloop van tijd kan dat angst en depressie aanwakkeren bij volwassenen.

Tot die ontdekking kwamen de wetenschappers, verbonden aan de Universiteit van Florida, na 15 jaar onderzoek. Ze vermoeden nu dat ze depressie kunnen bestrijden door de glycinereceptoren in het lichaam te blokkeren. Dat zou volgens hen de ziekte kunnen voorkomen bij mensen die er aanleg voor hebben.

"We hebben dringend behoefte aan nieuwe behandelingen tegen depressie", aldus Martemyanov. "Als we ons kunnen richten op die receptoren, zou het logischerwijs kunnen helpen. Daar werken we nu aan."

