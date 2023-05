Haarverlies uit zich bij vrouwen vaak in een uitdunnende haardos of kleine kalere plekken. Tot nu toe waren hiervoor weinig efficiënte laat staan snelwerkende oplossingen voorhanden. Een nieuwe technologie waarbij synthetisch haar via een minuscuul implantaat net onder de hoofdhuid wordt aangebracht, zorgt voor een compleet andere aanpak.

"Met deze innovatieve techniek van haarimplantaten heb je onmiddellijk een heel natuurlijk ogend resultaat", vertelt dermatoloog Ingrid Van Riet van Carpe Clinic, het instituut dat de behandeling in ons land op de kaart zet. Anders dan bij de gekende haartransplantaties worden er hier geen duizenden kleine haarzakjes uit de eigen haardos overgebracht naar een zone met veel minder haargroei maar wordt er gewerkt met synthetisch biocompatibel haar. De Hairstetics technologie die ontwikkeld werd door een Israëlisch bedrijf, maakt gebruik van miniatuur implantaten waaraan haarvezels vasthangen. Dat implantaat wordt via een vooraf geladen cartridge door de dermatoloog net onder de hoofdhuid 'geschoten' ongeveer op dezelfde hoogte als waar de echte haarfollikels zich bevinden. "Het implantaat werkt volgens het mechanisme van een stent. Eens op zijn plaats verankert het zich daar vanzelf, zitten de nieuwe haren stevig op hun plaats en voel je er niets van," zegt dermatoloog Sylvie Van Eycken.

De behandeling is minimaal invasief en duurt gemiddeld 45 minuten. Omdat de hoofdhuid lokaal verdoofd wordt, verloopt alles pijnloos.

Alopecia androgenetica

"Deze techniek is vooral erg geschikt voor vrouwen die kampen met langdurig diffuus haarverlies (alopecia androgenetica of mannelijk type haarverlies). Dat uit zich door een dunnere dos, een meer doorzichtige haarscheiding of kleine kalere plekken. De implantaten zorgen hierbij voor veel meer dekking en vallen nauwelijks te onderscheiden van de natuurlijke haren. Problemen zoals een wijkende haarlijn, of haarverlies door ziekten zoals alopecia areata kunnen we hier niet mee verhelpen maar daarvoor bestaan er wel andere geschikte oplossingen", vult dermatoloog Solange Lintermans aan.

Om uit te maken of iemand in aanmerking komt voor deze oplossing, is er vooraf altijd een uitgebreid intakegesprek waarbij onder meer de oorzaken van het haarverlies worden nagegaan. Nadien volgt dan een pre-implantatietest waarbij al enkele haren worden ingeschoten onder meer om na te gaan of de behandeling zal aanslaan en om eventuele ongewenste reacties uit te sluiten. Enkele weken later volgt dan de echte behandeling.

"Zo'n drie dagen voordien moet de patiënt de hoofdhuid wassen met ontsmettingsmiddel isobetadine en een antibioticum nemen om infecties te voorkomen. Ook de eerste drie dagen na de implantatie mag je de haren nog niet wassen. Maar na een week is die hinder van de baan en na drie weken kan je je haren zelfs opnieuw laten kleuren. Belangrijk om weten is dat de synthetische haren niet mee gekleurd kunnen worden. Je kiest dus vooraf een definitieve kleur."

Combinatie

Om ook de eigen haren tegelijk te ondersteunen kan deze technologie gecombineerd worden met andere zoals een vitaminekuur of een PRP-behandeling. PRP verwijst naar plasma rijk aan bloedplaatjes. Deze bloedplaatjes zijn razend interessant omdat ze rijk zijn aan groeifactoren, stoffen die heel wat lichaamsprocessen kunnen versnellen. Bij een PRP-behandeling wordt eerst een beetje bloed afgenomen waaruit vervolgens de bloedplaatjes worden gefilterd. Een hoge concentratie aan bloedplaatjes wordt nadien opnieuw in het hoofd geïnjecteerd. Dat stopt vroegtijdige haaruitval en stimuleert de haargroei op plaatsen waar er nog voldoende actieve haarfollikels aanwezig zijn. Eens die uitgedoofd zijn, vallen ze nog moeilijk te activeren via groeifactoren. PRP levert na enkele kuren resultaten op. Hoe snel het werkt, is individueel wel verschillend. Om die haargroei nadien te bestendigen, is meestal een onderhoudskuur nodig.

Nadelen?

De Hairstetics-techniek komt met een prijskaartje. Zo moet je rekenen op 10 euro per haar en heb je voor een degelijke dekking bij een dunner wordende haardos toch al snel zo'n 300 à 500 haren nodig.

De kunstharen vragen geen speciale verzorging, al is agressief brushen of stylen sowieso geen goed idee. Na 1 jaar valt zo'n 20% van de kunstharen uit en na 5 jaar zijn dus de meeste haren verdwenen.

