Het UZ Gent heeft een nieuwe scanner in gebruik genomen die beelden maakt van patiënten die problemen hebben aan de benen. Die kunnen dankzij het toestel, de zogenaamde HiRise, rechtopstaan bij de beeldvorming. Zo kunnen dokters een betere diagnose maken dan bij de liggende positie bij traditionele scanners. Het gaat volgens het ziekenhuis om een primeur in de Benelux.

De nieuwe CBCT-scanner kost zowat 300.000 euro maar die investering brengt heel wat medische voordelen met zich mee, zeggen radioloog Wouter Huysse en orthopedisch chirurg Arne Burssens. "Omdat de patiënt rechtop staat in de scanner, kunnen we de invloed van belasting onder zwaartekracht onderzoeken tot aan de heupen. Die 3D-beelden verklaren duidelijker de klachten van de patiënt dan wanneer de scan liggend wordt genomen." Ook prothesen en ander orthopedisch materiaal worden door de scanner onder waarheidsgetrouwe omstandigheden in beeld gebracht. De nieuwe scanner is vooral nuttig voor patiënten met O- en X-benen, plat- of holvoeten, complexe en geopereerde breuken, sommige enkelverstuikingen en aangeboren botafwijkingen. Huisartsen en orthopedisten kunnen een doorverwijzing naar het ziekenhuis regelen wanneer ze gebruik willen maken van de geavanceerde scanner. De terugbetaling verloopt op dezelfde manier als bij een klassieke CT-scan, maar is afhankelijk van bepaalde voorwaarden. De stralingsdosis die de scanner projecteert is 20 keer lager in vergelijking met een klassieke CT-scans, maar de artsen die hem gebruikt hebben vinden de beelden zeer kwalitatief en gedetailleerd.