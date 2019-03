Nieuwe reeks maatregelen maakt aantal geneesmiddelen goedkoper voor de patiënt

Maggie De Block: 'Heel wat oude geneesmiddelen dalen al jaren niet meer in prijs, ook al zijn ze hier al lang op de markt. Daar brengen we nu verandering in: met de volume cliff zullen we straks wél besparen op die geneesmiddelen.'

De volume cliff is één van vijf maatregelen van minister De Block die de commissie Volksgezondheid eerder deze week goedkeurde. Het gaat over ingrepen die werden beslist tijdens het laatste begrotingsconclaaf en die de prijs van geneesmiddelen waarvan het patent verstreken is, verder zullen doen dalen.

Naast de besparing van 10 miljoen euro voor de patiënt leveren de vijf maatregelen een besparing op van 96 miljoen euro per jaar voor de overheid. Ze treden in werking op 1 april 2019.

Volume cliff: deze maatregel is een aanvulling op de patent cliff die minister De Block eerder deze legislatuur doorvoerde. Door de patent cliff dalen geneesmiddelen nu ineens sterk in prijs nadat het patent vervalt, in plaats van stapsgewijs zoals vroeger. Door de volume cliff zal de prijs van die geneesmiddelen sterker dalen in functie van het volume dat wordt verkocht. Bovendien zal deze nieuwe maatregel ook de prijs van geneesmiddelen waarvoor geen generisch alternatief voorhanden is verder doen zakken, iets wat vandaag niet het geval is.

Plafondprijzen en goedkoopst voorschrijven : op 1 januari 2018 voerde minister De Block plafondprijzen in voor geneesmiddelen in de klassieke apotheek. Dit houdt in dat twee jaar nadat het patent van een medicijn is vervallen, de gezondheidszorgverzekering enkel nog geneesmiddelen terugbetaalt die in de vork van de goedkoopste geneesmiddelen vallen. Dit mechanisme wordt nu uitgebreid naar geneesmiddelen in de ziekenhuizen. Tezelfdertijd worden ziekenhuisartsen verplicht om een bepaald percentage "goedkoopste geneesmiddelen" te halen bij hun voorschrijfgedrag.

Goedkoop voorschrift: de definitie 'goedkoop voorschrift' wordt verstrengd, wat de prijs van geneesmiddelen binnen de categorie 'goedkoopste' zal drukken.

Geneesmiddelen in het ziekenhuis: een groter deel van de kortingen die ziekenhuizen krijgen op geneesmiddelen zal terugvloeien naar de gezondheidszorgverzekering.

Geneesmiddelen categorie F: na 12 of 15 jaar daalt de prijs van oude geneesmiddelen die langer dan 12 of 15 jaar worden terugbetaald in ons land. Voor geneesmiddelen uit terugbetalingsklasse F is dit voorlopig niet het geval, maar vanaf 1 april komt daar verandering in en zal ook hun prijs dalen.