Alzheimer Liga Vlaanderen en Demiclowns hebben een podcast gelanceerd over Alzheimer. Op die manier willen de organisaties mensen "een warme dosis begrip" bijbrengen over de ziekte, klinkt het dinsdag in een persbericht.

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Naar schatting zal één op de vijf Belgen de ziekte ooit ontwikkelen. Om meer begrip op te brengen voor alzheimerpatiënten, is er nu de podcast 'Koerier Souvenir'. De reeks telt zes afleveringen, die telkens focussen op één voorwerp van mensen met dementie. "Deze alledaagse spullen nemen je mee in de wereld van hun eigenaars en hun gevecht tegen dementie", aldus de makers.

"We willen dat mensen de wereld van personen met dementie beter leren begrijpen. Aan de hand van deze ludieke podcast leren we hen hoe te ondersteunen. We geven praktische tips and tricks, verpakt in hilarische anekdotes, zodat je met een glimlach de uitdagingen van dementie tegemoet kunt treden", klinkt het nog.

Kim Muylaert, Sébastien Dewaele, Bert Cosemans, Ann Tuts, Dirk Van Dijck, Sofie Van Moll en Joke Emmers brengen met hun stemmen de verhalen tot leven. De podcast is te beluisteren via Spotify en het YouTube-kanaal van Alzheimer Liga Vlaanderen.

