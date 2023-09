Luizen zijn vervelende parasieten en eens je ze hebt, verdwijnen ze niet vanzelf, maar blijven ze zich verder voortplanten. Behandelen is dus een must! Sinds kort is er een nieuwe veelbelovende methode op de markt die deze ongenode 'hoofdgasten' efficiënt een kopje kleiner maakt.

De nieuwkomer is een lotion op basis van hars van de Protium heptaphyllum plant, die werkt volgens een mechanisch principe van kristallisatie. "Met deze vloeibare gel wrijf je je haardos volledig in waarna je die zo'n 15 minuten laat inwerken. Dan voeg je een handvol water toe. Binnen de minuut zorgt dit contact met water ervoor dat de hars wat krimpt en uithardt. Vergelijk het wat met het dun, gehard laagje dat bovenop op een crème brûlée vaste vorm krijgt tijdens de bereiding. De kristalliserende lotion zet druk op de kapsels van luizen én neten die erin verstrikt zitten, waardoor ze worden gekraakt en gedood. Vervolgens kan je de luizen en neten samen met het product makkelijk met een normale kam uitkammen en je haar volledig zuiveren door even te wassen met een gewone shampoo", legt apotheker Dieter Van De Looverbosch (Apotheek Grote Markt, Antwerpen) de werking uit. "Die nieuwe aanpak die verkocht wordt als Shampoux Express lotion, lijkt ook wat voordelen op te leveren in vergelijking met oudere methoden. Zo volstaat één behandeling als die tenminste correct wordt uitgevoerd en hoef je dit niet meer te combineren met de natkam-aanpak. Bovendien geldt geen risico dat luizen resistent zouden worden aan dit product en is het veilig voor alle leeftijden en zelfs voor zwangeren."

Natkam-methode

Tot nu toe geldt de natkam-methode nog steeds als de meest efficiënte maar ook wel tijdrovende aanpak van luizen en neten. Belangrijk bij dit natkammen is een juiste techniek en timing. Hiervoor heb je een fijne luizenkam nodig, waarbij de afstand tussen de tanden 0,2 à 0,3 mm bedraagt. "Witte of metaalkleurige exemplaren genieten de voorkeur omdat je de luizen daarop het best kan spotten. Van kammen die elektrische stroomstootjes geven is niet bewezen dat ze luizen vlotter uitschakelen."

Eerst was je je haren met een gewone shampoo gevolgd door een laag conditioner. Daarna ontwar je de haren met een borstel of kam. "Door de haren goed vochtig te houden, klampen de luizen zich nog beter vast aan de haarvezels. Het is dan ook een fabeltje dat je tijdens het zwemmen makkelijk met luizen zou besmet raken" weet Dieter Van De Looverbosch. Vervolgens buig je je hoofd voorover en start je met 'fijnkammen' op de hoofdhuid. Je vertrekt vanaf de nek en kamt zo lok per lok door. Veeg telkens je kam af op een stukje keukenpapier en verwijder opgeschepte luizen. Nadien herhaal je hetzelfde procedé maar dan zijdelings, van oor tot oor. Tenslotte spoel je je haren af en ontsmet je de luizenkam door hem even onder te dompelen in water van 60°.

"Hiermee heb je alle luizen verwijderd maar nog niet de neten of eitjes. Die komen na zo'n 7 dagen uit. Vandaar dat je deze oefening gedurende 2 weken om de 3-4 dagen moet herhalen, om ook die 'nieuwe' luizen te elimineren. Doe het grondig want 1 achtergebleven luis en alles herbegint. Deze methode wordt ook toegepast om luizen te detecteren. Is er iemand in het gezin besmet, dan moeten ook alle huisgenoten mee behandeld worden. Ook als het niet jeukt. Luizen gaan niet altijd gepaard met gekriebel."

Niet vergeten Controleer ook alle huisgenoten op luizen. Leg kammen en haarborstels na gebruik gedurende 5 minuten in heet water van 60°C. Was alle kussenslopen en handdoeken die je (kind) gebruikt telkens op 60°C. Herhaal dat na 7 dagen. Luizen sterven als ze meer dan 2 dagen niet op een hoofd zitten. Leg daarom dekbedovertrekken, knuffels, mutsen, sjaals,... 48 uur apart.

Andere behandelingen

Daarnaast zijn er drie grote groepen antiluizenshampoos en lotions op de markt. Vroeger werd nogal eens grof geschut- lees insecticiden- in de strijd gegooid. "Die zijn giftig voor luizen maar die aanpak wordt vandaag om verschillende redenen niet meer aanbevolen. Zo zijn luizen in grote mate resistent geworden aan agressieve producten zoals malathion en permethrine en kan dit de hoofdhuid irriteren."

Producten met oa. dimethicone kunnen wel een efficiënt alternatief bieden. "Die leggen een siliconen kapsel rondom de luis, waarna die afsterft door zuurstofgebrek. Dat product laat je zo'n 15 minuten inwerken en nadien spoel je het uit. Maar dit kan nevenwerkingen geven zoals irritatie en roodhuid. Bovendien moet je de kamer goed ventileren tijdens een behandeling want dit is een licht ontvlambaar product."

Voor behandelingen op natuurlijke basis zoals lavendel-, citroen- of muntolie is er weinig wetenschappelijke evidentie. Die werken volgens hetzelfde principe als de siliconenbehandeling maar de resultaten zijn wisselend.

Preventie

De doeltreffendheid van allerhande sprays met bepaalde geuren die luizen zouden afhouden, is twijfelachtig. "Wat in de praktijk wel werkt om luizen af te schrikken, is enkele druppels lavendelolie aanbrengen achter de oren."

