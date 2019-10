Het aantal technische en andere hulpmiddelen voor mensen met een visuele handicap breidt jaar na jaar uit. Maar niet elke aanpassing is geschikt voor elk visueel probleem. Uitproberen en testen is de boodschap. Dat kan op de gratis hulpmiddelenbeurs BrailleTech, waar ruim 500 mogelijke oplossingen onder één dak worden samengebracht.

De Belgische Brailleliga organiseert deze beurs om mensen met uiteenlopende visuele beperkingen kennis te laten maken met de hulpmiddelen die er bestaan of die nieuw op de markt zijn gekomen. Dat assortiment is sterk gevarieerd. Zo zijn er aangepaste gsm's, beeldschermloepen, optische loepen, brailleleesregels, schermuitleesprogramma's en vergrotingssoftware waarmee je op je pc de beelden of teksten kan aanpassen aan de grootte die best aansluit bij jouw ogen.

Daisy boeken

Daarnaast zijn er ook tal van initiaties onder meer over het gebruik van de smartphone en tablet, over handige apps voor blinden en slechtzienden en een demonstratie van een slimme muziekspeler. Aandacht is er ook voor aanpassingen in het dagelijks leven zoals het gebruik van munten, biljetten en bancontact. Welke technische hulpmiddelen bestaan er om hier veilig mee om te springen als je ogen je in de steek laten?

Medewerkers van de openbare omroep geven informatie over audiodescriptie en gesproken ondertiteling en de Luisterpuntbibliotheek stelt de nieuwste versie van de anders lezen applicatie voor. Met die app kan je je tablet of smartphone omvormen tot een handige Daisy- speler. Daarmee kan je je Daisy luisterboeken lezen net zoals gewone boeken: waar en wanneer jij dat wil.