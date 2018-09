Nieuwe aanpak van diabetes: meer dan controle van de bloedsuikerspiegel

Een epidemie. Die term nemen wetenschappers nog steeds in de mond als het over de sterke opmars van diabetes (type 2) gaat. Voor ons land luidt de prognose dat in 2025 bijna één op de tien volwassenen diabetespatiënt zal zijn. Diabetes type 2 ontstaat doordat onze lichaamscellen minder gevoelig worden voor het hormoon insuline. Die stof fungeert als een soort sleutel die onze lichaamscellen nodig heeft om de glucose (of suiker) uit het bloed op te nemen. Verschillende factoren zoals leeftijd, genetische aanleg, gebrek aan beweging, maar ook overgewicht kunnen ervoor zorgen dat de cellen deze insuline onvoldoende herkennen, waardoor het glucosegehalte in het bloed te hoog blijft.

