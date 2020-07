Dat het coronavirus zich nog lang niet gewonnen geeft, bewijzen de keiharde cijfers. De afgelopen 24 uur is wereldwijd een recordaantal mensen besmet met het coronavirus.

Met 259.848 nieuwe infecties op één dag tijd is het oude record van 237.743, dat nog maar van vrijdag dateerde, alweer verpulverd.

Ook kwamen er 7.360 coronadoden bij. Dat waren er sinds 10 mei niet meer zo veel op één dag, aldus de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zaterdag. In de Verenigde Staten, Brazilië, India en Zuid-Afrika werden de grootste stijgingen van nieuwe besmettingen geregistreerd.

Uit de cijfers van de Johns Hopkins Universiteit zijn tot nu toe wereldwijd 14.126.035 mensen besmet geraakt door het coronavirus, met als koploper de VS (3.676.942). Daarna komen Brazilië (2.046.328), India (1.038.716), Rusland (764.215) en Peru (345.537). België staat op de 33ste plaats met 63.499 infecties.

Wereldwijd kostte Covid-19 het leven aan 598.098 mensen waarbij de VS met 139.748 opnieuw het zwaarst zijn getroffen. Brazilië staat met 77.851 overlijdens op de tweede plaats, gevolgd door Groot-Brittannië (46.358), Mexico (38.310) en Italië, waar 35.042 patiënten zijn overleden. België staat met 9.800 sterfgevallen op de twaalfde plaats.

Wat het aantal mensen betreft die de zware longziekte te boven kwamen staat België op de 51ste plaats.

