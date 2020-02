Bijna 1 op de 2 Vlamingen zou het makkelijker vinden om gezond te eten als hij hierin ondersteuning kreeg: een receptenwebsite, -app of kookboek. Daarop heeft het Vlaams Instituut Gezond Leven ingespeeld met 'Zeker Gezond', een gloednieuw receptenplatform in de vorm van een website en app, met meer dan 1000 recepten.

In de wildgroei aan voedingshypes, gezondheidsclaims, kookboeken en receptenwebsites zou je wel eens het noorden kunnen verliezen. Voedingsexperte Loes Neven (Vlaams Instituut Gezond Leven): 'De nood aan gezonde recepten was hoog. In 2017 lanceerden we de omgekeerde voedingsdriehoek. Die vertelt je wat je best eet. Maar al snel bleek de Vlaming ook nood te hebben aan advies over hoe je dat kan doen. Veel mensen vroegen of we ook gezonde recepten in de aanbieding hadden. Dat is nu het geval, dankzij zekergezond.be.'

In lijn met de voedingsdriehoek

Bij de ontwikkeling van het platform werkte Gezond Leven samen met partners: Ferm (het vroegere KVLV), NICE (Lekker van bij ons), Eva vzw en het Nederlandse Voedingscentrum. Zij selecteerden met zorg recepten uit hun aanbod. De voedingsexperts van Gezond Leven toetsten die recepten nauwkeurig af aan een set gezondheidscriteria, gebaseerd op de voedingsdriehoek. Recepten die voldeden, werden opgenomen in het platform. Loes Neven: 'Onze garantie op gezonde recepten, is geen loze belofte. We gingen grondig en systematisch te werk.'

Voor elk wat wils

Een grote troef van zekergezond.be en de bijhorende app is de diversiteit aan recepten. Van Vlaamse kost tot meer exotisch of vegetarisch: iedereen zal er zijn gading vinden. Bovendien ondersteunt het platform mensen bij de planning en aankoop van voeding. 'Gebruikers kunnen recepten toevoegen aan een persoonlijk weekmenu en de ingrediënten die nodig zijn voor ingeplande recepten direct omzetten in een handig boodschappenlijstje', aldus Loes.

Ook Vlaams minister van Welzijn, Gezin, Volksgezondheid en Armoedebestrijding Wouter Beke is tevreden: 'Met de beleidsdoelstelling 'de Vlaming leeft gezonder in 2025' zetten we in op preventie. Dat doen we onder andere door gezonde voeding en voldoende beweging te stimuleren. Het is niet de bedoeling om als overheid te bepalen wat er op je bord ligt. We willen wel helpen om van de gezonde keuze de gemakkelijkste te maken. Met deze app kan dat heel concreet.'

Je vindt het receptenplatform en bijhorende app op zekergezond.be, en via de App Store en Google Play.

In de wildgroei aan voedingshypes, gezondheidsclaims, kookboeken en receptenwebsites zou je wel eens het noorden kunnen verliezen. Voedingsexperte Loes Neven (Vlaams Instituut Gezond Leven): 'De nood aan gezonde recepten was hoog. In 2017 lanceerden we de omgekeerde voedingsdriehoek. Die vertelt je wat je best eet. Maar al snel bleek de Vlaming ook nood te hebben aan advies over hoe je dat kan doen. Veel mensen vroegen of we ook gezonde recepten in de aanbieding hadden. Dat is nu het geval, dankzij zekergezond.be.'Bij de ontwikkeling van het platform werkte Gezond Leven samen met partners: Ferm (het vroegere KVLV), NICE (Lekker van bij ons), Eva vzw en het Nederlandse Voedingscentrum. Zij selecteerden met zorg recepten uit hun aanbod. De voedingsexperts van Gezond Leven toetsten die recepten nauwkeurig af aan een set gezondheidscriteria, gebaseerd op de voedingsdriehoek. Recepten die voldeden, werden opgenomen in het platform. Loes Neven: 'Onze garantie op gezonde recepten, is geen loze belofte. We gingen grondig en systematisch te werk.'Een grote troef van zekergezond.be en de bijhorende app is de diversiteit aan recepten. Van Vlaamse kost tot meer exotisch of vegetarisch: iedereen zal er zijn gading vinden. Bovendien ondersteunt het platform mensen bij de planning en aankoop van voeding. 'Gebruikers kunnen recepten toevoegen aan een persoonlijk weekmenu en de ingrediënten die nodig zijn voor ingeplande recepten direct omzetten in een handig boodschappenlijstje', aldus Loes. Ook Vlaams minister van Welzijn, Gezin, Volksgezondheid en Armoedebestrijding Wouter Beke is tevreden: 'Met de beleidsdoelstelling 'de Vlaming leeft gezonder in 2025' zetten we in op preventie. Dat doen we onder andere door gezonde voeding en voldoende beweging te stimuleren. Het is niet de bedoeling om als overheid te bepalen wat er op je bord ligt. We willen wel helpen om van de gezonde keuze de gemakkelijkste te maken. Met deze app kan dat heel concreet.'