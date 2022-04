Zoals elk jaar brengt de Hoge Gezondheidsraad in het voorjaar een bijgewerkt advies uit voor het komende griepseizoen. Dit jaar zal er ook een griepvaccin met viermaal hogere dosis op de Belgische markt beschikbaar zijn. Dit vaccin zal momenteel enkel terugbetaald worden voor 65-plussers die verblijven in de residentiële zorg.

De goede gewoontes die we in de voorbije crisisperiode met z'n allen hebben aangeleerd, blijven ook relevant in de strijd tegen het griepvirus. De gekende "gouden regels" zoals thuisblijven als je ziek bent, correct en regelmatig je handen wassen, een mondmasker dragen op druk bezochte plaatsen waar fysieke afstand houden moeilijk is, enz. werden dan ook opgenomen in deze recente update. Het zijn en blijven belangrijke preventieve maatregelen om een eventuele griepepidemie of opflakkeringen van het coronavirus het hoofd te bieden.

De groepen die gebaat zijn bij een jaarlijkse griepspuit blijven ongewijzigd en ook qua timing blijft de Hoge Gezondheidsraad bij zijn aanbeveling om de campagne te starten vanaf midden oktober (eventueel tegelijkertijd met een coronaprik).

Hooggedoseerd griepvaccin

Naast de drie standaardgedoseerde vaccins Alpharix-Tetra® , Vaxigrip Tetra® en Influvac Tetra®, zal er dit jaar voor het eerst ook een hooggedoseerd griepvaccin beschikbaar zijn: Efluelda®. Dit vaccin bevat per virusstam vier keer zoveel antigeen, waardoor het niet alleen een betere immuunrespons zou opwekken, maar ook een betere klinische bescherming zou bieden. De beschikbare gegevens hierover zijn echter nog beperkt, waardoor het op dit moment nog niet als voorkeursvaccin aanbevolen wordt. Het Riziv voorziet enkel een terugbetaling van dit vaccin voor personen boven de 65 jaar die verblijven in de residentiële zorg.

