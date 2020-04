Je geïmproviseerde thuiskantoor bezorgt je na enkele weken nek- en rugklachten? Wel het ziet er niet naar uit dat we snel weer naar onze ergonomisch ingerichte kantoren kunnen terugkeren. Ergonoom Veerle Hermans (VUB) geeft enkele tips om met keukentafel en -stoel toch een ergonomische werkplek te maken.

De perfecte plek

Je plaatst je werktafel best niet tegen een muur. Je ogen moeten regelmatig verder kunnen kijken dan je computerscherm. Een raam achter je scherm kan door het binnenkomend licht dan weer zorgen voor oogvermoeidheid. In de ideale opstelling staat je tafel dwars op de ramen zodat je licht langs de zijkant binnenkomt.

De ideale zithouding

Bij een goede zithouding komen je heupen iets hoger dan je knieën en hellen je dijen dus neerwaarts. De meeste keukenstoelen zijn te laag. Een oplossing hiervoor is om op een kussen te gaan zitten. Plaats ook een kussen of een opgerolde handdoek in je rug als extra steun.

Tafelhoogte

Om geen last te krijgen van je polsen bij het typen en het werken met de muis, moeten je je ellebogen in een hoek van 90° kunnen houden. De meeste eettafels komen te hoog waardoor je onderarmen niet horizontaal in het verlengde liggen van het tafelblad. Door op een kussen te zitten, kan je dit euvel al oplossen. Is je tafel te laag, dan kan je ze verhogen met stenen of houten blokken onder de poten.

Je bovenkant van je scherm moet ter hoogte van je ogen komen. Werk je de hele dag op een laptop, dan heb je echt een extern toetsenbord en muis nodig. Het scherm kan je hoger plaatsen door gebruik te maken van een laptophouder of door je laptop op een stapeltje boeken te leggen.

Regelmatig bewegen

Ben je bang dat je huisgenoten je te lang aan de praat zouden houden als je even je thuiskantoor durft te verlaten? Doe het toch maar. Om de 45 minuten even rechtstaan en rondwandelen is sowieso goed voor je rug- en nekspieren, maar zeker zo belangrijk wanneer je zithouding door de omstandigheden niet optimaal is.

Bron: VUB

Je plaatst je werktafel best niet tegen een muur. Je ogen moeten regelmatig verder kunnen kijken dan je computerscherm. Een raam achter je scherm kan door het binnenkomend licht dan weer zorgen voor oogvermoeidheid. In de ideale opstelling staat je tafel dwars op de ramen zodat je licht langs de zijkant binnenkomt.Bij een goede zithouding komen je heupen iets hoger dan je knieën en hellen je dijen dus neerwaarts. De meeste keukenstoelen zijn te laag. Een oplossing hiervoor is om op een kussen te gaan zitten. Plaats ook een kussen of een opgerolde handdoek in je rug als extra steun.Om geen last te krijgen van je polsen bij het typen en het werken met de muis, moeten je je ellebogen in een hoek van 90° kunnen houden. De meeste eettafels komen te hoog waardoor je onderarmen niet horizontaal in het verlengde liggen van het tafelblad. Door op een kussen te zitten, kan je dit euvel al oplossen. Is je tafel te laag, dan kan je ze verhogen met stenen of houten blokken onder de poten.Je bovenkant van je scherm moet ter hoogte van je ogen komen. Werk je de hele dag op een laptop, dan heb je echt een extern toetsenbord en muis nodig. Het scherm kan je hoger plaatsen door gebruik te maken van een laptophouder of door je laptop op een stapeltje boeken te leggen.Ben je bang dat je huisgenoten je te lang aan de praat zouden houden als je even je thuiskantoor durft te verlaten? Doe het toch maar. Om de 45 minuten even rechtstaan en rondwandelen is sowieso goed voor je rug- en nekspieren, maar zeker zo belangrijk wanneer je zithouding door de omstandigheden niet optimaal is.Bron: VUB