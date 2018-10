Naar screening op dikkedarmkanker vanaf 50 jaar

Vlaanderen organiseert verschillende bevolkingsonderzoeken. Die onderzoeken helpen om borstkanker, baarmoederhalskanker en dikkedarmkanker op te sporen. Door de vroegtijdige opsporing en behandeling vergroot de kans op genezing en kunnen levens gered worden. Jaarlijks worden meer dan 1,4 miljoen Vlamingen uitgenodigd om zich te laten onderzoeken.

Voor de borstkankerscreening worden vrouwen van 50 tot 69 jaar uitgenodigd. De dekkingsgraad ligt daar nu op 65,2 procent. Daarmee zit Vlaanderen nog een eindje onder de Europese norm en de eigen doelstelling in 2020, namelijk 75 procent. Het goede nieuws daar is wel dat mensen steeds sneller resultaat krijgen van hun onderzoek. Zo krijgen 9 op de 10 vrouwen hun resultaat binnen de 8 dagen. "In 2016 was dat nog binnen de 14 dagen. Hierdoor kreeg 86 procent van de vrouwen binnen de maand na de screening een vervolgonderzoek. We slagen er dus in om steeds sneller door te verwijzen of gerust te stellen", zegt dr. Patrick Martens, directeur van het Centrum voor Kankeropsporing.

Voor baarmoederhalskanker, met vrouwen van 25 jaar tot en met 64 jaar als doelgroep, ligt de dekkingsgraad op 62,2 procent. Bedoeling is om 65 procent te halen tegen 2020. Opmerkelijk daar is dat er bij een op de vijf vrouwen geen vervolgonderzoek gebeurt binnen het jaar. Bedoeling is om daar een mouw aan te passen met de hulp van de betrokken huisartsen en gynaecologen.

Voor de screening op dikkedarmkanker worden mannen en vrouwen van 53 tot en met 74 jaar om de twee jaar uitgenodigd om een stoelgangtest uit te voeren. Daar ligt de dekkingsgraad van 68,3 procent al boven de doelstelling van 60 procent (tegen 2020). De kankers die door die screening gevonden worden, hebben in bijna 8 op de 10 gevallen (77 procent) een vroeg en dus goed behandelbaar stadium.

Volgens minister van Welzijn Jo Vandeurzen wordt de doelgroep voor die screening de komende jaren verder uitgebreid. Zo zullen vanaf 2019 ook 51- en 52-jarigen uitgenodigd worden en in 2020 worden ook 50-jarigen uitgenodigd.

Alle informatie over de bevolkingsonderzoeken is terug te vinden op www.bevolkingsonderzoek.be.