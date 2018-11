Muziek werkt als medicijn voor en na operaties

Er waren al geruime tijd aanwijzingen dat muziek invloed heeft op onze hersenen. Met dat gegeven gingen onderzoekers van het Rotterdamse Erasmus ziekenhuis aan de slag om na te gaan of die veronderstelling ook wetenschappelijk steek hield. Daarvoor werden verschillende internationale studies over het gebruik van muziek rond verschillende types van ingrepen geanalyseerd. De resultaten daarvan bleken eenduidig positief.

Volwassen patiënten die tijdens een ingreep muziek te horen kregen, ontwaakten nadien met veel minder pijn, angsten en stress dan lotgenoten bij wie het stil bleef rond de operatietafel. Dat effect was ook aantoonbaar bij mensen die onder volledige narcose gingen, terwijl hun favoriete muziek werd afgespeeld.

Duurzaam en veilig

Voor de onderzoekers van het Erasmus MC in Rotterdam is het alvast duidelijk dat hun vinding ook mag omgezet worden in de richtlijnen voor chirurgie. Naast de aangetoonde voordelen voor de patiënt is de introductie van muziek in het operatiekwartier ook praktische erg haalbaar, zo beklemtoont onderzoekster Rosalie Kühlmann. Quasi iedereen beschikt vandaag over oortjes om muziek te beluisteren en deze toepassing is veilig, zonder bijwerkingen en duurzaam. In het Rotterdamse ziekenhuis zijn ze alvast aan tafel gaan zitten met het oog op een samenwerking met het Rotterdams Philharmonisch orkest. Maar welke muziek je in de oren krijgt, maakt blijkbaar niet zoveel uit. Van Vivaldi tot André Hazes : ze gaven allemaal minder pijnsensaties.

Ook voor kinderen

Een tweede studie bij kinderen van 0 tot 18 jaar leidde tot gelijkaardige vaststellingen. Daarbij werd ook een vergelijkend onderzoek gehouden tussen luisteren naar muziek of naar een tekenfilm kijken tijdens een pijnlijke behandeling. Ook daar bleek de muziektherapie het meest doeltreffend voor pijn en angstervaringen. De toekomst van muziek zou zich wel eens in het ziekenhuis kunnen afspelen.

