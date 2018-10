Museumbezoek op doktersvoorschrift

Met het doktersbriefje zouden museumbezoeken toegankelijk worden voor "duizenden patiënten met een waaier aan fysieke of psychische kwalen".

Dokters die deel uitmaken van de MdFC, kunnen vanaf 1 november in een pilootfase vooralsnog 50 voorschriften opstellen. Met het doktersbriefje kan het MMFA bezocht worden door maximaal twee volwassenen plus twee kinderen of tieners onder de 18. De toegangsprijs voor gezonde of althans niet als ziek gediagnosticeerde mensen bedraagt 15 euro per persoon.

Aan de krant Montreal Gazette verwees vicevoorzitster Hélène Boyer van de artsenvereniging naar de "steeds toenemende wetenschappelijke bewijzen" van het nut van kunsttherapie. Een bezoek aan een museum doet naar verluidt het aantal gelukshormonen stijgen. Maar ook voor mensen in de palliatieve fase, mensen met diabetes en chronisch zieken heeft een museumbezoek voordelen.

Het MMFA is het grootste kunstmuseum van Canada en herbergt werk van onder anderen Auguste Renoir, Edgar Degas, Rembrandt en El Greco. Op de website van het museum luidt het dat kunst een positief effect heeft op de "fysieke en mentale gezondheid en op het menselijke welbehagen".