1275 mucopatiënten wachten al jaren op de beslissing om levensnoodzakelijke medicijnen terugbetaald te krijgen. Medicijnen die een nieuwe fase in de behandeling van de ziekte inluiden. Daarom lanceert de vereniging de campagne 'Onbetaalbaar? Onaanvaardbaar!' met bijbehorende petitie.

Het doel van deze campagne? Zo snel mogelijk de (toekomstige) bevoegde minister en de producent rond de tafel krijgen samen met de patiënten om tot een portfoliodeal te komen die de toegang tot levensverlengende geneesmiddelen in ons land eindelijk mogelijk moet maken.

Historiek

Midden juli 2019: de onderhandelingen over de terugbetaling van Orkambi (de merknaam van het geneesmiddel dat mucoviscidose bij de oorsprong aanpakt) springen voor de tweede keer af.. Deze onderhandelingen begonnen al in 2016. Dit nieuws slaat in als een bom bij de mucogemeenschap, die al jaren zijn hoop vestigt op nieuwe medicijnen voor de behandeling van de levensbedreigende ziekte. De teleurstelling is des te groter omdat er in verschillende buurlanden (zoals Nederland, Duitsland en Luxemburg) wél al een akkoord is over de terugbetaling.

Nieuwe generatie medicijnen

Mucoviscidose is de meest voorkomende levensbedreigende ziekte in ons land. Mensen met muco besteden tot 4 uur per dag aan hun behandeling, niet om te genezen maar om de symptomen te verlichten en waar mogelijk te voorkomen. De nieuwe generatie geneesmiddelen luiden een nieuw tijdperk in en hebben een enorme impact op het leven van mucopatiënten:

Afremming van de ziekte: positief effect op de longfunctie en vertraagde achteruitgang

Minder ziekteopstoten en hospitalisaties

Een verhoogde inspanningscapaciteit

Een verhoogde levenskwaliteit

Sinds enige tijd zijn dus de eerste medicijnen ontwikkeld die in staat zijn de oorzaak van de ziekte aan te pakken. Jammer genoeg worden deze nog niet terugbetaald.

Stefan Joris, directeur van de Belgische Mucovereniging: "We bevinden ons in een nieuwe fase voor de behandeling van mucoviscidose. Er zijn en er komen ook de volgende jaren heel wat nieuwe medicijnen op de markt. Die behandelen niet langer alleen de symptomen, maar pakken de ziekte echt ten gronde aan op het niveau van het basisdefect, het CFTR-kanaal om precies te zijn. Deze nieuwe generatie medicijnen noemen we dan ook CFTR-modulatoren. Met Kalydeco is er momenteel al één zo'n modulator beschikbaar in ons land, zij het voor een beperkt aantal patiënten. Daarnaast heb je ook Orkambi en Symkevi. Op de koop toe zit de zogenoemde triplecombinatietherapie eraan te komen."

Portfoliodeal dringt zich op

Net zoals bij andere ziekten vaak het geval is, zorgt het prijskaartje van nieuwe medicijnen voor stevige discussies. Stefan Joris: "Uiteraard moet er een fair evenwicht bestaan tussen de belangen van farmaproducenten en het brede maatschappelijke belang dat de overheid dient te bewaken. Net daarom pleiten we ervoor dat er, zoals in Nederland en Ierland al het geval is, ook bij ons wordt gewerkt aan een zogenoemde portfoliodeal. Daarbij maken álle betrokken partijen prijsafspraken op langere termijn. Dat is voordelig voor de overheid en de producent, maar vooral voor de mucopatiënten. Die moeten dan niet telkens wachten op een prijsakkoord om toegang te krijgen tot de nieuwste medicijnen. De huidige situatie waarbij de mensen met muco in ons land met lege handen achterblijven, kunnen we niet accepteren."

Campagne en petitie

Om haar eisen kracht bij te zetten, lanceert de Mucovereniging vandaag alvast een campagne en petitie onder de slogan 'Onbetaalbaar? Onaanvaardbaar!'. De vereniging eist dat de overheid en de producenten hun verantwoordelijkheid nemen door zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor de terugbetaling van de huidig beschikbare én toekomstige medicatie. Daarnaast dringt ze erop aan dat mensen met muco actief betrokken worden bij het goedkeuringsproces.

De campagne is online te vinden op www.onbetaalbaaronaanvaardbaar.be

Wie de petitie wil ondertekenen, kan terecht op www.muco.be/nl/onbetaalbaar-onaanvaardbaar/onderteken-de-petitie.