In aanloop naar de Wereld MS-Dag gaven 120 deelnemers aan de MS-Express al lopend en fietsend het beste van zichzelf. Ze legden in totaal 3760 kilometer af en verzamelden zo 2626 euro in voor MS-Liga Vlaanderen. Met de MS-Express wil MS-Liga Vlaanderen de ziekte MS in de kijker zetten en geld inzamelen om personen met MS te ondersteunen.

Vandaag, 30 mei, is het Wereld MS-Dag. Doel is om mensen te sensibiliseren over de ziekte, maar ook om personen met MS wereldwijd te mobiliseren en te verenigen. Het thema van de Wereld MS-dag is 'verbinding'.

Het thema verbinding komt ook terug in de MS-Express die MS-Liga Vlaanderen tussen 23 en 29 mei organiseerde. "We riepen mensen met en zonder MS op om samen zoveel mogelijk kilometers te wandelen of te fietsen en zo personen met MS een hart onder de riem te steken. Deelnemers konden zich laten sponsoren door familie en vrienden en zo geld inzamelen voor de ondersteuning van personen met MS", aldus Luc De Groote, directeur van MS-Liga Vlaanderen.

De MS-Express is geïnspireerd op de Orient Express. Deze beroemde luxetrein zorgde voor een verbinding doorheen heel Europa, met als eindbestemming Istanbul. In de MS-Express verplaatsen de deelnemers zich virtueel naar de bestemmingen van de Orient Express. De gezamenlijk afgelegde kilometers bepalen tot in welke stad ze geraken. De deelnemers legden dit jaar 3760 kilometer af en bereikten zo de eindbestemming.

Bewegen is belangrijk voor personen met MS

"Met de MS-Express willen we niet alleen mensen samenbrengen en geld inzamelen maar mensen ook stimuleren om te bewegen. Onderzoek toont aan dat sporten en bewegen belangrijk is en blijft voor personen met MS", aldus directeur De Groote.

MS is een ongeneeslijke auto-immuunaandoening van het centrale zenuwstelsel. Tot dit centrale zenuwstelsel behoren de hersenen en het ruggenmerg. Heb je MS, dan wordt de myelinelaag, dit is de beschermlaag rond de zenuwen, aangetast door je eigen immuunsysteem. De ziekte leidt tot verschillende (on)zichtbare symptomen en het ziekteverloop is onvoorspelbaar en erg divers. De ziekte treft zo'n 13 000 Belgen.

MS-Liga Vlaanderen wil het algemeen welzijn van personen met MS, hun familieleden en hun omgeving verbeteren. Om dit te realiseren is de organisatie actief op verschillende domeinen. Ze informeert personen met MS en hun omgeving maar zorgt ook voor psychosociale en administratieve ondersteuning. Regionale afdelingen van MS-Liga Vlaanderen organiseren bovendien allerlei activiteiten voor personen met MS en hun omgeving.

Meer info vind je op de website van MS-Liga Vlaanderen.

Vandaag, 30 mei, is het Wereld MS-Dag. Doel is om mensen te sensibiliseren over de ziekte, maar ook om personen met MS wereldwijd te mobiliseren en te verenigen. Het thema van de Wereld MS-dag is 'verbinding'. Het thema verbinding komt ook terug in de MS-Express die MS-Liga Vlaanderen tussen 23 en 29 mei organiseerde. "We riepen mensen met en zonder MS op om samen zoveel mogelijk kilometers te wandelen of te fietsen en zo personen met MS een hart onder de riem te steken. Deelnemers konden zich laten sponsoren door familie en vrienden en zo geld inzamelen voor de ondersteuning van personen met MS", aldus Luc De Groote, directeur van MS-Liga Vlaanderen. De MS-Express is geïnspireerd op de Orient Express. Deze beroemde luxetrein zorgde voor een verbinding doorheen heel Europa, met als eindbestemming Istanbul. In de MS-Express verplaatsen de deelnemers zich virtueel naar de bestemmingen van de Orient Express. De gezamenlijk afgelegde kilometers bepalen tot in welke stad ze geraken. De deelnemers legden dit jaar 3760 kilometer af en bereikten zo de eindbestemming. "Met de MS-Express willen we niet alleen mensen samenbrengen en geld inzamelen maar mensen ook stimuleren om te bewegen. Onderzoek toont aan dat sporten en bewegen belangrijk is en blijft voor personen met MS", aldus directeur De Groote. MS is een ongeneeslijke auto-immuunaandoening van het centrale zenuwstelsel. Tot dit centrale zenuwstelsel behoren de hersenen en het ruggenmerg. Heb je MS, dan wordt de myelinelaag, dit is de beschermlaag rond de zenuwen, aangetast door je eigen immuunsysteem. De ziekte leidt tot verschillende (on)zichtbare symptomen en het ziekteverloop is onvoorspelbaar en erg divers. De ziekte treft zo'n 13 000 Belgen. MS-Liga Vlaanderen wil het algemeen welzijn van personen met MS, hun familieleden en hun omgeving verbeteren. Om dit te realiseren is de organisatie actief op verschillende domeinen. Ze informeert personen met MS en hun omgeving maar zorgt ook voor psychosociale en administratieve ondersteuning. Regionale afdelingen van MS-Liga Vlaanderen organiseren bovendien allerlei activiteiten voor personen met MS en hun omgeving. Meer info vind je op de website van MS-Liga Vlaanderen.