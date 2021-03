Karine Moykens, voorzitster van het Interfederaal Comité Testing en Tracing, is voorstander van het invoeren van een vaccinatiepaspoort, maar pas als iedereen de kans heeft gehad om zich te laten vaccineren. Dat heeft ze dinsdagavond gezegd op een panelgesprek van Health House. Moykens verkiest ook een Europese oplossing boven het koppelen van een dergelijk paspoort aan de Belgische coronalert-app.

Een panel van viroloog Marc Van Ranst, intensivist Geert Meyfroidt en CEO van Pfizer Belgium Karel Van De Sompel en Karine Moykens besprak tijdens een panel in het Leuvense Health House de toekomst na vaccinatie. Daarbij kwam onder meer het principe van een vaccinatiepaspoort, om bijvoorbeeld toegang te reizen of toegang te krijgen tot evenementen, ter sprake.

Voor Moykens is het principe alleen bespreekbaar vanaf het moment dat iedereen minstens de kans heeft gehad om zich te laten vaccineren. "Voer je zoiets vroeger in, dan ga je discrimineren."

Als voorzitster van het Interfederaal Comité Testing en Tracing is Moykens ook verantwoordelijk voor de contacttracing-app Coronalert. Het koppelen van een vaccinatiepaspoort aan de app zou grondige aanpassingen vergen, waarschuwt ze. "Ik vrees dat we in zo'n geval in de problemen zullen komen met de privacy, iets waar we veel rekening mee gehouden hebben. Daarom geef ik er de voorkeur aan om zoiets op Europees niveau te bespreken."

Ook Marc Van Ranst had zijn bedenkingen bij de invoer van een paspoort. "Als je festivals gaat organiseren waar ik met mijn vaccinatiepas wel naartoe zou mogen, en mijn kameraad niet, dan ga je naar een soort dystopie." De viroloog wees er ook op dat er op dit moment nog onzekerheid is over de besmettelijkheidsgraad na vaccinatie. "Het meest waarschijnlijke is dat je wel veel minder infectieus wordt."

