Ondanks de hete temperaturen, is het geen goed idee om voor verkoeling te zorgen door je mondmasker nat te maken. "De efficiëntie, de kwaliteit van uw masker zal danig verlagen", zo beklemtoont het Crisiscentrum maandag tijdens de persconferentie over het coronavirus. Er wordt ook aangeraden om het mondmasker regelmatig te vervangen.

"We hebben de afgelopen dagen allemaal ondervonden dat het dragen van een mondneusmasker niet aangenaam is met dergelijke hoge temperaturen", zegt Yves Stevens, de woordvoerder van het Crisiscentrum. "Maar het is niet omdat het warm is en onaangenaam is om een masker te dragen, dat we dat niet hoeven te doen."

Het Crisiscentrum verspreidt wel enkele tips om het dragen van een mondmasker bij deze hitte iets dragelijker te maken. "Kies bij voorkeur een chirurgisch wegwerpmasker, of een masker dat gemaakt is uit een lichte stof. Deze maskers laten een hogere ventilatie toe", zegt Stevens.

Afkoeling creëren door het mondmasker nat te maken of zelfs in de diepvriezer te steken, wordt dan weer ten stelligste afgeraden. "Dat kan misschien voor een aantal minuten wat verfrissing bieden, maar het masker verliest enorm veel efficiëntie."

Om diezelfde reden moet het mondmasker ook regelmatig worden vervangen, zeker bij deze temperaturen, omdat mensen dan meer zweten. Vooral voor personen die professioneel een mondmasker moeten dragen - zoals mensen die in de horeca of in winkels werken - wordt dat aangeraden.

Het Crisiscentrum raadt mensen, zeker diegenen die deel uitmaken van een risicogroep, ook aan om zo veel mogelijk binnen te blijven. Verplaatsingen vinden best 's ochtends of 's avonds plaats, wanneer het minder heet is.

Wie zich niet goed voelt wanneer hij buiten is, gaat best naar een plaats waar wat afstand kan worden gehouden en waar het mondmasker dus even kan worden afgenomen.

