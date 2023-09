Sinds kort raadt de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) zoetstoffen ten stelligste af wegens mogelijks ongewenste effecten op lange termijn. Wat is er aan de hand?

Volgens de WGO, die zich baseert op 283 studies, bieden niet-suiker- houdende zoetstoffen - sucralose, aspartaam, sacharine, stevia - geen voordelen op lange termijn om lichaamsvet bij volwassenen en kinderen te verminderen en kunnen ze zelfs schadelijk zijn voor de gezondheid. Zo maakt de WGO gewag van een verhoogd risico op diabetes type 2, hart- en vaatziekten en een hoger sterftecijfer als je langdurig suikervervangers gebruikt.

Einde verhaal voor deze zoetstoffen? Enige nuance is nodig: de WGO benadrukt dat haar bemerkingen voorwaardelijk zijn, omdat de link tussen zoetstoffen en de negatieve effecten moeilijk zomaar te bewijzen valt.

"Zo is er een onrechtstreekse correlatie tussen obesitas en het gebruik van zoetstoffen", klinkt het bij Serge Pieters (professor dieetleer, Haute-Ecole Léonard de Vinci, Brussel). "Nergens worden er meer lightproducten geconsumeerd dan in de VS en bijna nergens zijn er zoveel zwaarlijvigen. Op die manier valt moeilijk te bepalen hoe groot de impact van zoetstoffen werkelijk is op bijvoorbeeld hartziekten.

Dat zoetstoffen niet helpen om te vermageren lijkt dan weer niet onlogisch. "Niet alleen houden ze je trek in zoetigheid in stand - terwijl je daar van af moet -, ze zorgen er ook voor dat je je minder schuldig voelt en dus méér producten met suikervervangers gaat gebruiken. En zonder suiker is niet hetzelfde als zonder calorieën."

"Vast staat ook dat de consumptie van lightproducten de darmflora verstoort, wat weer voor een onevenwicht zorgt en een impact heeft op je gezondheid", aldus nog de dieetkundige. Een eventueel kankerverwekkend effect acht Pieters echter niet bewezen. "Elke molecule apart werd al grondig bestudeerd. De schaduwzone zit hem in het cocktaileffect: er zijn zo veel verschillende zoetstoffen, die in massa's producten zitten. Dat aspect wordt in de vakliteratuur zelden aangeboord."

Moeten we zoetstoffen dan volledig bannen? "Enkel frequent gebruik lijkt op lange termijn problematisch. Nu en dan een cola light kan heus geen kwaad. Maar als je alle dagen suikervervangers gebruikt, doe je er goed aan te wennen aan minder zoet en je yoghurt bijvoorbeeld te zoeten met vers fruit in plaats van met sucralose."

