Het mobiel laboratorium op Brussels Airport heeft zijn deuren geopend. Dankzij dit labo kunnen de stalen die in het Test Centre - waar al 7.000 passagiers werden getest - genomen worden, meteen ter plaatse, en dus nog sneller, geanalyseerd worden.

Nadat het Test Centre op Brussels Airport een maand geleden de deuren opende, is nu ook het laboratorium op de luchthaven operationeel. De PCR tests worden vanaf nu ter plaatse geanalyseerd, wat ervoor zorgt dat passagiers nog sneller hun resultaat ontvangen (binnen gemiddeld 9 uur, maximaal 24 uur).

Dankzij het labo ter plaatse zijn nu ook PCR sneltests mogelijk waarbij het resultaat al binnen vier uur* beschikbaar is. Dat is vooral nuttig voor vertrekkende passagiers die een negatief testcertificaat nodig hebben om naar een bepaalde bestemming te reizen.

Open voor iedereen

Sinds begin oktober moeten passagiers die terugkeren uit een rode zone niet langer meteen na aankomst getest worden maar pas na vijf dagen. Zij blijven welkom in het Test Centre op Brussels Airport met hun activatiecode. Ook wie niet reist, maar zich moet laten testen in het kader van de contact tracing, of een voorschrift heeft van een arts, kan in dit Test Centre terecht, net zoals de piloten en het boordpersoneel van de luchtvaartmaatschappijen en het personeel dat op de luchthaven werkt.

Wie een activatiecode heeft van de overheid (terugkeer rode zone of contact tracing) en een Belgische ziekteverzekering kan zich gratis laten testen. In het andere geval betaalt men 67 euro voor een standaard PCR test en 135 euro voor de PCR sneltest.

Wie zich wil laten testen, maakt best online een afspraak via https://brusselsairport.ecocare.center/ .

Temperatuurcontrole Na de beslissing van de federale regering dat passagiers die terugkeren uit een rode zone zich pas 5 dagen na hun terugkeer moeten laten testen, zal de temperatuurcontrole voor aankomende passagiers worden stopgezet vanaf 15 oktober. De temperatuurcontrole voor vertrekkende passagiers blijft van kracht. De huidige opstelling zal binnenkort wel worden aangepast om de passagiersstroom te verbeteren. De andere sanitaire maatregelen blijven onverminderd gelden: sociale afstand, het dragen van mondmaskers, handhygiëne.

* PCR sneltests met resultaat binnen de 4 uur zijn mogelijk tussen 5u en 18u. Het resultaat van de sneltests afgenomen voor 5u is beschikbaar tussen 9 en 10u. Het resultaat van de sneltests afgenomen na 18u is de volgende ochtend beschikbaar tussen 9u en 10u.

