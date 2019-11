Een nieuwe studie linkt de blootstelling aan de fijnste nanopartikels in luchtvervuiling aan een toegenomen kans op hersenkanker.

Bij luchtvervuiling uit autoverkeer gaat de meeste aandacht uit naar fijnstof, met diameters van 10 en 2,5 micrometer (PM10 en PM2,5). Maar steeds meer wordt duidelijk dat ook veel kleinere partikels schadelijk kunnen zijn.

Zo bleek uit eerder onderzoek al dat zogenaamde "ultrafine partikels" of UFP's, kleiner dan 100 nanometer, de hersenen kunnen binnendringen en daar kankerverwekkende stoffen kunnen binnensmokkelen. In de nieuwe studie in het vakblad Epidemiology tonen Canadese onderzoekers daarbij een statisch verband aan met de kans op hersentumoren.

Dodelijk

Ze analyseerden daarvoor de medische gegevens en blootstelling aan luchtvervuiling van 1,9 miljoen Canadezen tussen 1991 en 2016. Daaruit blijkt dat een blootstelling aan 10.000 nanopartikels per kubieke meter - zowat het verschil tussen een rustige straat of drukke autoweg - het risico op een hersentumor met meer dan 10 procent doet toenemen.

"Hersentumoren zijn zeldzaam, maar vaak dodelijk", zegt Scott Weichenthal van de McGill Universiteit. "Als je deze relatief kleine risico's vermenigvuldigt in grote populaties kan het aantal gevallen snel groeien. In een grote stad kom je zo tot een significant aantal."

Volgens de onderzoekers worden grote groepen mensen op regelmatige basis blootgesteld aan de stoffen, die vaak afkomstig zijn van wegverkeer. Ze pleiten daarom voor strengere regels om de uitstoot van de nanopartikels te verminderen.