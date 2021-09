De ministers van Volksgezondheid van het land hebben op hun Interministeriële Conferentie (IMC) het licht op groen gezet voor de toediening van een derde coronaprik voor alle rusthuisbewoners. Over een eventuele derde prik voor alle ouderen is nog geen beslissing genomen. Daarover wordt zaterdag verder vergaderd.

De beslissing om de bewoners van woonzorgcentra een derde prik te geven, komt niet als een verrassing. Afgelopen weekend maakte federaal minister Frank Vandenbroucke al duidelijk dat er wetenschappelijk wellicht voldoende aanwijzingen zijn om een extra vaccin aan de rusthuisbewoners toe te dienen. En zijn Vlaamse collega Wouter Beke gaf aan dat het derde vaccin zeer snel zou worden toegediend indien dat zou worden beslist.

De IMC besliste dan ook om alle bewoners van woonzorgcentra een bijkomende prik aan te bieden, met een mRNA-vaccin. Ze lopen door een minder goed werkende immuniteit immers risico op ernstige ziekte door covid-19. De vaccinatie kan gelijktijdig gebeuren met een vaccinatie tegen de seizoensgriep (of een ander vaccin), zonder risico op meer bijwerkingen of een verminderde werking van één van beide vaccins. De opportuniteit en efficiëntie van de eventuele vaccinatie van alle andere 85-plussers, of andere leeftijdsgroepen, worden in de komende dagen verder onderzocht.

