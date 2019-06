Vanaf 1 juli 2019 mogen alleen ziekenhuizen die minstens twintig complexe pancreasoperaties per jaar doen, die ingrepen nog uitvoeren. Bijna een kwart van de ongeveer 700 Belgische patiënten die een complexe, maar levensreddende pancreasoperatie nodig hebben om hun kanker of tumor te genezen, vinden de weg naar UZ Leuven, dat erkend is als expertisecentrum voor complexe pancreaschirurgie.

Van de 153 pancreasoperaties van het meest complexe type die in 2018 plaatsvonden, gebeurden er 100 in UZ Leuven. Bovendien wordt het grootste deel van die operaties in UZ Leuven minimaal invasief via een kijkoperatie uitgevoerd. Dat zorgt voor een beter resultaat voor de patiënt.

Complexe ingreep via kijkoperatie

Dankzij moderne technologieën en nieuwe operatietechnieken, wint de behandeling van pancreaskanker via een kijkoperatie in expertcentra terrein. Terwijl in 2016 ongeveer 4 op 10 complexe pancreasoperaties in UZ Leuven via een kijkoperatie gebeurden, werden in het voorbije halfjaar bijna al die operaties via die methode uitgevoerd (ruim 96 procent).

Pancreaschirurg prof. dr. Baki Topal: "De toekomst van pancreasoperaties ligt in de minimaal invasieve kijkoperatie. In ervaren handen heeft pancreaschirurgie met een kijkoperatie opvallende voordelen voor de patiënt: minder bloedverlies, minder complicaties, een sneller herstel en een kortere ligduur in het ziekenhuis. De uitstekende oncologische resultaten blijven daarbij bovendien behouden. Van de 213 patiënten die in de afgelopen drie jaar in UZ Leuven een Whipple-operatie met een kijkoperatie ondergingen, zijn er twee overleden. Dat zijn er uiteraard nog altijd twee te veel, maar het brengt het sterfterisico na die complexe operatie op minder dan 1 procent. Dat is acht keer lager dan het nationale gemiddelde. Ons streefdoel is om het sterfterisico na pancreasoperaties op nul te brengen."

Inzetten op innovatie

UZ Leuven zet continu in op vernieuwing. In 2013 heeft een grootschalige studie onder leiding van UZ Leuven aangetoond dat via de klassieke openbuikingreep een nieuwe reconstructiemethode van de Whipple-operatie tot beduidend minder complicaties leidt. Ondertussen hebben wereldwijd veel andere ziekenhuizen die operatiemethode overgenomen. De voorbije jaren heeft UZ Leuven diezelfde methode geoptimaliseerd voor de minimaal invasieve Whipple-kijkoperatie. Het ziekenhuis past die vandaag systematisch toe met uitstekende resultaten en met een halvering van het aantal ligdagen in het ziekenhuis, van 21 naar 11 dagen, als gevolg.