Mijngezondheid geeft je nu ook toegang tot jouw medicatievoorschriften

Maggie De Block, minister van Volksgezondheid: "Mensen helpen om een actieve rol te spelen in de zorg voor hun gezondheid: dat is de bedoeling van Mijngezondheid. Via dit portaal krijgen ze snel en eenvoudig toegang tot verschillende gegevens over hun gezondheid, nu ook over hun medicatie. En toegankelijke informatie is belangrijk om bewuste keuzes te kunnen maken."

Dé toegangspoort voor alle gegevens over je eigen gezondheid die digitaal beschikbaar zijn, dat moet het portaal Mijngezondheid worden. Het portaal biedt een overzicht van de gezondheidsgegevens die digitaal beschikbaar zijn en via één klik belandt de persoon in kwestie op het juiste platform, waar hij of zij die gegevens vervolgens kan inkijken. Dankzij single sign-on hoeft aanmelden enkel éénmalig in Mijngezondheid. Dat kan bijvoorbeeld via de eID of via itsme®.

Naar een papierloos voorschrift

Een belangrijke nieuwigheid op Mijngezondheid is dat burgers vanaf nu hun openstaande geneesmiddelenvoorschriften kunnen raadplegen, op voorwaarde dat de arts of tandarts die elektronisch aflevert. (In oktober waren er al 13.648 artsen en 3.733 tandartsen die digitaal voorschreven.) Wie dat wil, kan een voorschrift ook verwijderen, bijvoorbeeld omdat hij of zij het niet meer nodig heeft.

Dit is een nieuwe stap naar het volledig papierloze geneesmiddelenvoorschrift. Nu krijg je als patiënt nog een papier met een barcode mee bij een elektronisch voorschrift, maar op termijn zal ook dat verdwijnen. Meer zelfs, via Mijngezondheid zal je voor elk voorgeschreven medicijn kunnen aangeven bij welke apotheek je het wil ophalen. De apotheker zal dit voorschrift vervolgens elektronisch binnenkrijgen en het medicijn voor je klaarleggen.

Toekomstplannen

De FOD Volksgezondheid is intussen al bezig aan de volgende versie van de personal health viewer, tegen het voorjaar van 2019. Sommige ziekenfondsen zullen de koppeling met Mijngezondheid dan gemaakt hebben, waardoor burgers vanuit het portaal rechtstreeks zullen kunnen doorklikken naar hun persoonlijke dossier bij hun ziekenfonds. Het wordt ook mogelijk om bijwerkingen van geneesmiddelen te melden via de personal health viewer en mensen zullen kunnen doorklikken naar hun thuisverpleegkundedossier.

Naast deze nieuwigheden werken de verschillende actoren op het terrein hard om het bestaande aanbod te verbeteren en uit te breiden. Zo zijn er heel wat ziekenhuizen die steeds meer gegevens digitaal ter beschikking stellen van de patiënt.