Aimovig, een duur middel tegen zware migraine, wordt vanaf 1 juni terugbetaald in ons land. Dat meldt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

Aimovig is een preventief migrainemedicijn van de Zwitserse producent Novartis. Het middel is effectief tegen ernstige migraine en is door de patiënten relatief makkelijk zelf toe te dienen met een injectiepen, maar het is wel duur. Eén dosis, die normaal gezien moet volstaan voor een maand, kost iets meer dan 491 euro.

Na lange onderhandelingen is er nu een princiepsakkoord gevonden met de firma om de terugbetaling te regelen. Het gaat om een contract van twee jaar, zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Concreet zal Aimovig terugbetaald worden voor alle volwassenen die minstens acht dagen per maand last hebben van migraine. Ze moeten wel al zeker drie andere preventieve behandelingen tegen migraine geprobeerd hebben, zonder succes. Met de terugbetaling bedraagt het remgeld voor een gewoon verzekerde patiënt nog 12,10 euro per dosis, voor preferentieel verzekerde patiënten gaat het om 8 euro, aldus de woordvoerder van Novartis Belux.

Minister Vandenbroucke reageert tevreden. "Dit gaat het leven van duizenden mensen van wie het leven elke dag beïnvloed wordt door deze invaliderende ziekte veranderen, zowel op familiaal vlak als professioneel en sociaal", zegt hij.

Naast Aimovig is nog voor twee andere zogenaamde CGRP-remmers een terugbetaling aangevraagd bij de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen van het Riziv. Het onderzoek naar die twee middelen loopt nog, aldus Vandenbroucke.

