Chlorella, spirulina... Microalgen krijgen het etiket superfood opgekleeft en veroveren de winkelrekken met voedingssupplementen. Maar wat doen microalgen?

NUTRIËNTENBOMMETJES

Spirulina en chlorella zijn microalgen, eencellige organismen die van nature in watervlaktes in warme oorden groeien. Als voedingssupplement zijn ze te koop in de vorm van gedehydreerd poeder, capsules en tabletten. Interessant aan deze microalgen is hun hoge concentratie aan vitaminen en nutriënten, vooral dan aan hoogwaardige eiwitten, die ongeveer 50% van hun totale gewicht uitmaken. Ze...

Spirulina en chlorella zijn microalgen, eencellige organismen die van nature in watervlaktes in warme oorden groeien. Als voedingssupplement zijn ze te koop in de vorm van gedehydreerd poeder, capsules en tabletten. Interessant aan deze microalgen is hun hoge concentratie aan vitaminen en nutriënten, vooral dan aan hoogwaardige eiwitten, die ongeveer 50% van hun totale gewicht uitmaken. Ze zijn ook rijk aan ijzer - dat evenwel matig door het lichaam wordt opgenomen -, aan carotenoïden en aan chlorofyl of bladgroen. En ze bevatten interessante hoeveelheden omega 6 en magnesium. Maar anders dan soms vermeld, is ons lichaam niet in staat om vitamine B12 uit microalgen op te nemen. Op zich vormen microalgen uiteraard geen alternatief voor een evenwichtig voedingspatroon. Maar ze zijn wel interessant als tijdelijke kuur bij een onevenwichtig dieet, in geval van een eetstoornis, bij vermoeidheid of zelfs op reis. Ons lichaam kan het best overweg met de poedervorm - dat poeder meng je dan onder je voeding. Al is het wel even wennen, want dat microalgenpoeder kleurt je eten blauwgroen en bezorgt het een lichte metaalsmaak. Begin dus met 1 gram per dag en verhoog daarna eventueel de dosis tot 2 of 3 gram - meteen ook de maximumdosis voor chlorella. Microalgen hebben de neiging zware metalen te binden. Het is dus belangrijk dat je de herkomst en de kwaliteit van je voedingssupplement met microalgen checkt. Omdat microalgen een bron zijn van fenylalanine, zijn ze niet geschikt voor patiënten met de stofwisselingsziekte fenylketonurie. Ook werd er al melding gemaakt van een aantal allergische reacties. Maar als je deze waarschuwingen in acht neemt, zijn microalgen een erg interessant voedingssupplement, te meer daar het om een organisch product gaat. Het bewijs: ze zullen worden toegevoegd aan de voeding van de astronauten die op een dag Mars zullen verkennen!