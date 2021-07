Iedereen krijgt wel eens af te rekenen met brandend maagzuur. Na een zware maaltijd of teveel alcohol maar bij sommigen groeit dit uit tot een chronisch probleem. Bepaalde voedingsmiddelen kunnen het probleem triggeren maar anderen helpen net om de klachten te voorkomen.

Wie kampt met chronische reflux (in medische termen gastro-oesofageale refluxziekte) heeft beslist al zelf ondervonden dat bepaalde voeding of dranken da vervelende brandende gevoel uitlokken. Voeding werkt via verschillende mechanismen in op zure reflux maar geen enkel dieet kan alle symptomen aanpakken en bovendien zijn voedseltriggers vaak individueel verschillend. Maar toch zijn er zeker een aantal duidelijke lijnen te trekken van voedingsmiddelen die bij veel mensen een gunstig effect hebben. We zetten ze op een rijtje.

Groenten en co

Groenten vormen meestal een erg geschikte optie voor wie reflux wil bestrijden. Zij bevatten weinig vet en suikers en helpen zo maagzuur verminderen. Andijvie, rucola, witloof, groene bonen, broccoli, asperges, bloemkool, bladgroenten en komkommer kan je probleemloos op het menu zetten. Uien, tomaten, en ook afgeleiden daarvan zoals tomatensauzen en zure vruchten zoals citrusfruit zijn dan weer helemaal geen goed idee. Die kunnen maagzuur net aanwakkeren.

De trend om meer havermout of zijn afgeleide haverzemelen als ontbijt te nemen, past prima in de strijd tegen reflux. Dat effect is te danken aan de vele vezels die dit volkorenproduct bevat. Havermout kan zuur dat in de maag aanwezig is absorberen. Dat werkt trouwens ook bij andere vezelrijke volkorenproducten zoals volle rijst en volkorenbrood.

Kruiden en co

Ook van een heleboel kruiden is het effect onderzocht op refluxklachten. Sommigen blijken bijzonder efficiënt tegen maagzuur. Citroenmelisse is daar een goed voorbeeld van. Dat vermindert de aanmaak van maagzuur en kan makkelijk als een kruidenthee worden gedronken. Zoethout werkt net iets anders. Dat kruid bevordert de aanmaak van slijm in de maagwand en beschermt zo tegen het zure maagsap. Kurkuma staat dan weer bekend als een krachtige antioxidant die ook werkt tegen reflux.

Een echte allrounder is gember met een brede waaier aan gunstige effecten. Dit werkt niet alleen prima tegen klachten zoals misselijkheid en als een natuurlijk antibioticum bij infecties maar door zijn ontstekingsremmende eigenschappen kan deze wortel zowel brandend maagzuur als andere maagdarmklachten milderen. Gember kan je op tal van manieren bereiden zoals raspen, in blokjes snijden en toevoegen aan thee, soep, smoothies of stoofgerechten. Munt en pepermunt zijn dan weer net reflux-triggers. De actieve stoffen in munt ontspannen de slokdarmsfincter, een soort klep aan de doorgang tussen slokdarm en maag, waardoor die minder goed afsluit. Dan kan het maagzuur erdoor glippen en zich richting slokdarm verplaatsen.

Kurkuma © iStock

Vlees en vet

Kip, kalkoen en andere magere vleessoorten bevatten weinig vet en verminderen daardoor de symptomen van zure reflux. Dat geldt ook voor zeevruchten. Vetrijke of gefrituurde happen kunnen er dan weer voor zorgen dat de onderste slokdarmsfincter ontspant, waardoor er meer maagzuur in de slokdarm kan belanden. Bovendien vertraagt vet het leegmaken van de maag. Door je totale vetinname tijdens de maaltijd te verminderen zal je dan ook minder refluxklachten ondervinden.

Kauwen

Een snelle hap wegslikken is sowieso geen goed idee maar al zeker niet voor wie gevoelig is aan reflux. Kauwen is cruciaal omdat deze mechanische afbraak van voedsel essentieel is voor een vlotte en pijnloze spijsvertering. Dat werkt als volgt: door veel te kauwen op je voedsel wordt het oppervlak van de voedseldeeltjes groter zodat het zuur en de stof pepsine die in de maag aanwezig zijn, beter hun verteringswerk kunnen doen. Beter verteerd voedsel geeft minder brandend maagzuur. Daarnaast bevat speeksel, dat vrijkomt bij het kauwen, ook heel wat stoffen die de bescherming van de slokdarmbarrière verhogen.

Bron: Hele en halve waarheden en complete onzin over voeding, Eric De Maerteleire, uitgeverij Manteau, isbn 9789022337226, 24,99€

Wie kampt met chronische reflux (in medische termen gastro-oesofageale refluxziekte) heeft beslist al zelf ondervonden dat bepaalde voeding of dranken da vervelende brandende gevoel uitlokken. Voeding werkt via verschillende mechanismen in op zure reflux maar geen enkel dieet kan alle symptomen aanpakken en bovendien zijn voedseltriggers vaak individueel verschillend. Maar toch zijn er zeker een aantal duidelijke lijnen te trekken van voedingsmiddelen die bij veel mensen een gunstig effect hebben. We zetten ze op een rijtje. Groenten vormen meestal een erg geschikte optie voor wie reflux wil bestrijden. Zij bevatten weinig vet en suikers en helpen zo maagzuur verminderen. Andijvie, rucola, witloof, groene bonen, broccoli, asperges, bloemkool, bladgroenten en komkommer kan je probleemloos op het menu zetten. Uien, tomaten, en ook afgeleiden daarvan zoals tomatensauzen en zure vruchten zoals citrusfruit zijn dan weer helemaal geen goed idee. Die kunnen maagzuur net aanwakkeren.De trend om meer havermout of zijn afgeleide haverzemelen als ontbijt te nemen, past prima in de strijd tegen reflux. Dat effect is te danken aan de vele vezels die dit volkorenproduct bevat. Havermout kan zuur dat in de maag aanwezig is absorberen. Dat werkt trouwens ook bij andere vezelrijke volkorenproducten zoals volle rijst en volkorenbrood.Ook van een heleboel kruiden is het effect onderzocht op refluxklachten. Sommigen blijken bijzonder efficiënt tegen maagzuur. Citroenmelisse is daar een goed voorbeeld van. Dat vermindert de aanmaak van maagzuur en kan makkelijk als een kruidenthee worden gedronken. Zoethout werkt net iets anders. Dat kruid bevordert de aanmaak van slijm in de maagwand en beschermt zo tegen het zure maagsap. Kurkuma staat dan weer bekend als een krachtige antioxidant die ook werkt tegen reflux. Een echte allrounder is gember met een brede waaier aan gunstige effecten. Dit werkt niet alleen prima tegen klachten zoals misselijkheid en als een natuurlijk antibioticum bij infecties maar door zijn ontstekingsremmende eigenschappen kan deze wortel zowel brandend maagzuur als andere maagdarmklachten milderen. Gember kan je op tal van manieren bereiden zoals raspen, in blokjes snijden en toevoegen aan thee, soep, smoothies of stoofgerechten. Munt en pepermunt zijn dan weer net reflux-triggers. De actieve stoffen in munt ontspannen de slokdarmsfincter, een soort klep aan de doorgang tussen slokdarm en maag, waardoor die minder goed afsluit. Dan kan het maagzuur erdoor glippen en zich richting slokdarm verplaatsen. Kip, kalkoen en andere magere vleessoorten bevatten weinig vet en verminderen daardoor de symptomen van zure reflux. Dat geldt ook voor zeevruchten. Vetrijke of gefrituurde happen kunnen er dan weer voor zorgen dat de onderste slokdarmsfincter ontspant, waardoor er meer maagzuur in de slokdarm kan belanden. Bovendien vertraagt vet het leegmaken van de maag. Door je totale vetinname tijdens de maaltijd te verminderen zal je dan ook minder refluxklachten ondervinden. Een snelle hap wegslikken is sowieso geen goed idee maar al zeker niet voor wie gevoelig is aan reflux. Kauwen is cruciaal omdat deze mechanische afbraak van voedsel essentieel is voor een vlotte en pijnloze spijsvertering. Dat werkt als volgt: door veel te kauwen op je voedsel wordt het oppervlak van de voedseldeeltjes groter zodat het zuur en de stof pepsine die in de maag aanwezig zijn, beter hun verteringswerk kunnen doen. Beter verteerd voedsel geeft minder brandend maagzuur. Daarnaast bevat speeksel, dat vrijkomt bij het kauwen, ook heel wat stoffen die de bescherming van de slokdarmbarrière verhogen.