Met behulp van mini-gps wordt longkanker sneller opgespoord

Thomas Malfait: 'De technologie kan je gebruiken bij kleinere of moeilijker bereikbare longletsels. Het is een soort van GPS die we onder verdoving bij de patiënt inbrengen in de longen. Driedimensionaal wijst hij de juiste weg naar het letsel of vlekje. Eens de route is uitgestippeld, neemt een heel fijne katheter het over en gaat tot in de dichtste vertakkingen van de longen tot bij het vlekje. Ik kan op die plaats dan direct een biopsie doen en eventueel het vlekje markeren zoals bij een tatoeage.'

Grotere overlevingskans

De nieuwe technologie laat toe een diagnose te stellen bij letsels kleiner dan 2 cm. Uit onderzoek blijkt duidelijk dat kleinere tumoren een betere overlevingskans hebben. Bij een vlekje van 1 cm is de overlevingskans 90% vijf jaar na de behandeling, bij een vlekje van 2 cm daalt dat naar 80%.

Longarts Malfait stipt nog een belangrijk voordeel aan: 'Voor mijn patiënten maakt het een groot verschil of ze scan na scan moeten wachten om te zien of het vlekje groeit, of dat ze sneller weten of dat vlekje goed- of kwaadaardig is. De angst en onzekerheid waar ze mee leven, mag je niet onderschatten.'

In het geval dat het vlekje goedaardig is, kan de arts vermijden dat een longkwab onnodig verwijderd wordt met mogelijke complicaties zoals een longbloeding of klaplong.

Klassieke diagnose vaak te laat

Elk jaar krijgen 8.000 tot 10.000 Belgen de diagnose van longkanker. Wereldwijd is longkanker de meest dodelijke kanker. 75% van de patiënten heeft op het moment van de diagnose al longkanker in een gevorderd stadium.

De arts stelt de diagnose op basis van een biopsie. Tot voor kort was een biopsie mogelijk indien de vlek op de CT-scan ongeveer twee cm groot was of aan de buitenkant van de long lag. Zolang de vlek kleiner is, wogen de risico's op complicaties bij een biopsie meer door dan de zekerheid over de aard van de vlek. De patiënt moest dan afwachten en enkele maanden later terugkomen voor een nieuwe scan.

Het Riziv betaalt de kosten van de nieuwe technologie nog niet terug. In het UZ Gent draagt het Platform voor medische innovatie voorlopig die kosten. Het platform zorgt ervoor dat nieuwe technieken snel ingang vinden in het ziekenhuis.