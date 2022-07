Volgens cijfers van het ziekenfonds Solidaris is het aantal mensen dat zich liet controleren op verdachte huidvlekken of letsels de afgelopen zeven jaar verdrievoudigd. De bewustmaking rond huidkanker heeft dus effect, maar de wachtlijsten bij dermatologen blijven problematisch, zegt het ziekenfonds.

Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in ons land en onvoldoende bescherming tegen de zon is een van de grote oorzaken. Elke zomer zijn er sensibiliseringsacties rond huidkanker. En volgens Paul Callewaert, algemeen secretaris van Solidaris, werken die campagnes van de afgelopen jaren wel degelijk. De laatste zeven jaar is bij leden van Solidaris het aantal dermatoscopieën verdrievoudigd: van 1.753 in 2014 tot 5.329 in 2021. Die toename is vooral te danken aan jongere mensen, onder de leeftijd van 50 jaar.

Om je huid goed te laten onderzoeken is een bezoek aan de dermatoloog aangewezen. Maar daar knelt het schoentje. "Je moet vaak lang, zelfs verschillende maanden, wachten vooraleer je een afspraak hebt", aldus Callewaert. Solidaris wil betere toegankelijkheid en tariefzekerheid. "Iedereen moet naar de dermatoloog kunnen én mensen moeten weten aan welk tarief ze zich kunnen verwachten", vindt Callewaert.

