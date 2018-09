Meer dan 1 op de 20 Belgen wordt begeleid door een huisapotheker

Als je aan een chronische ziekte lijdt, is het belangrijk dat je kan genieten van een persoonlijke begeleiding die gericht is op een goed medicatiegebruik, vooral wanneer je dagelijks verschillende geneesmiddelen neemt. Door een huisapothekerte kiezen, verzekeren chronische patiënten zich van een permanente opvolging die perfect is afgestemd op hun noden en hebben ze ook de garantie dat ze op elk moment over een volledig medicatieschema beschikken.

De nieuwe gratis dienst, die in oktober 2017 gelanceerd werd door Federaal Minister van Volksgezondheid Maggie De Block, heeft de bevolking snel overtuigd. Om ervan te kunnen genieten hebben al meer dan 600.000 chronische patiënten een overeenkomst met hun apotheker ondertekend. Dat zijn er gemiddeld meer dan 120 per apotheek. Een doorslaand succes dat sinds kort ook internationale erkenning geniet. De campagne "Mijn apotheker kent me, daar teken ik voor!", werd opgezet om de lancering van de huisapotheker te ondersteunen. Die werd begin september door de internationale farmaceutische federatie (FIP) bekroond met de Best Health Promotion Campaign Award.

Concrete voordelen nog te weinig gekend

Hoewel de dienst vandaag goed is ingeburgerd in de apotheek, zijn de concrete voordelen ervan voor de gezondheid nog grotendeels onbekend bij de bevolking. Daarom lanceren de Belgische apothekers een nieuwe campagne die het belang van het medicatieschema illustreert aan de hand van levensechte ervaringen. Naast de verspreiding van korte filmpjes (educatieve video + getuigenissen van patiënten) via sociale media, zal de campagne ook zichtbaar zijn in de apotheek dankzij De Huisapothekerskrant, een exclusieve uitgave waarvan meer dan 300.000 exemplaren verdeeld zullen worden over het hele land.

Gezondheidsinnovaties hoeven niet per se ingewikkeld of revolutionair te zijn om een aanzienlijke impact te hebben. De huisapotheker beheert en deelt een volledig en correct medicatieschema voor zijn chronische patiënten. Zo draagt hij ertoe bij om het risico op geneesmiddelgebonden problemen te verminderenen de levenskwaliteit van zijn klanten te verbeteren, vooral door het goed gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.