Vanaf 1 augustus komen meer brilglazen in aanmerking voor terugbetaling door de ziekteverzekering. Op jaarbasis zal het Riziv zo voor ruim 10.000 meer mensen brilglazen kunnen terugbetalen. De brilsterkte die voor een betere tussenkomst in aanmerking komt, wordt naar 7,00 verlaagd.

"Wie een bril nodig heeft, moet die ook kunnen betalen", vindt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. "We verlaagden de drempel voor terugbetaling al een eerste keer in 2021. Nu doen we dat opnieuw. Ook volgend jaar moet de drempel verder naar beneden. Een goed zicht moet evident zijn voor iedereen."

De dioptriedrempel voor terugbetaling werd eind 2021 al verlaagd naar 7,75 voor de leeftijdsgroep 18-65. Vanaf 1 augustus ligt de drempel op 7,00.

Voor kinderen jonger dan 18 worden brilglazen al terugbetaald vanaf 0,00 dioptrie. Voor 65-plussers kunnen multifocale brilglazen al worden terugbetaald vanaf een dioptrie van 4,25.

Enkel erkende opticiens kunnen de brilglazen voorschrijven en afleveren. Het gaat om een volledige terugbetaling voor mensen zonder voorkeurregeling bij een geconventioneerde opticien en voor mensen met voorkeurregeling bij een (geconventionnerde of niet geconventioneerde) opticien. De terugbetaling zonder voorkeurregeling bij een niet-geconventioneerde opticien is 75 procent.

