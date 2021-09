Door het veelvuldige downloaden van gezondheidsapps worden huisartsen de laatste tijd overstelpt met vragen van ongeruste patiënten, zo meldt Het Nieuwsblad.

Sinds de coronacrisis hebben veel mensen een gezondheidsapp gedownload zoals My Nexuz Health, CoZo of Helena. Daarmee kunnen ze zelf hun testresultaten, medisch dossier en doktersverslagen raadplegen.

Maar dat is niet zonder gevolgen, zo blijkt nu. Huisartsen worden de laatste tijd overstelpt met vragen van ongeruste patiënten. Zij begrijpen de medische taal in de documenten niet of ontdekken via de apps plots dingen waarvan ze helemaal niet op de hoogte waren.

"Een groot probleem is dat als mensen een scan laten doen, ze de beelden al veel vroeger op zo'n online platform kunnen zien dan wij", zegt Roel Van Giel van huisartsenvereniging Domus Medica. "Ze bellen ons dan in paniek op."

Jos Vanhoof van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten pleit voor een aanpassing van het systeem: "Huisdokters moeten kunnen aanvinken dat ze de uitslag gelezen hebben alvorens de patiënt die online te zien krijgt."

