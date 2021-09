Sedert 15 september kan een arts geneesmiddelen voorschrijven zonder dat daar nog een papieren spoor van is. Op basis van eID, rijksregisternummer of een bewijs van het voorschrift op een smartphone weet de apotheker exact welke medicatie werd voorgeschreven. Wie wil, kan echter nog steeds een papieren bewijs meekrijgen.

Sinds 1 januari 2020 zijn artsen, tandartsen en vroedvrouwen in België verplicht om geneesmiddelen elektronisch voor te schrijven (zie kader). De patiënt kreeg echter nog steeds een papieren bewijs mee met een unieke barcode. Wie dat wenst, kan nu volledig papierloos voorgeschreven krijgen. De keuze is aan de patiënt.

Door gebruik te maken van een elektronische identiteitskaart of rijksregisternummer kan een apotheker het voorschrift ophalen via een softwaresysteem. Wie een smartphone heeft, kan ook een elektronisch bewijs laten zien. 'Als patiënt zal je kunnen kiezen hoe je het voorschrift meekrijgt', zegt dokter apotheker Katrien Thorré van Recip-e, een multidisciplinair team dat elektronische voorschriften mogelijk maakte in de Belgische gezondheidszorg.

Er worden enkele uitzonderlijke situaties voorzien waarbij de voorschrijver op papier zal kunnen blijven voorschrijven: Als de voorschrijver de leeftijd van 64 jaar bereikt heeft op 1 januari 2020.

Als het voorschrift buiten het kabinet van de voorschrijver opgesteld werd, bijvoorbeeld op huisbezoek bij de patiënt of in een rusthuis (en verzorgingstehuis), en dit onafhankelijk van de leeftijd van de voorschrijver.

In geval van overmacht.

De dematerialisatie heeft voordelen voor patiënt en zorgverlener. Patiënten krijgen extra mogelijkheden om voorgeschreven medicatie op te halen. Elk geneesmiddel kan afzonderlijk opgehaald worden, dus ook op een verschillend tijdstip of in een verschillende apotheek. In bepaalde situaties hoef je zelfs niet naar de huisarts voor een voorschrift. Voorschrijven kan nu ook op afstand.

De voorschrijver kan op zijn beurt de status van het voorschrift (en bijgevolg ook de therapietrouw) digitaal opvolgen en er zullen minder voorschriften verloren gaan.

De apotheker tot slot kan beter advies op maat geven, hij krijgt immers het totaalplaatje van de voorgeschreven medicatie.

Tegen eind 2021 zal ook de mogelijkheid bestaan om een digitale volmacht te geven waardoor de patiënt niet meer in persoon naar de apotheek moet.

De patiënt kan de bewijzen van elektronisch voorschrift opgesteld door zijn voorschrijver ook downloaden via: het webportaal MijnGezondheid.be,

MyHealthViewer,

of via apps ter beschikking gesteld door de overheid of softwarebedrijven, waaronder de app MijnGeneesmiddelen (beschikbaar vanaf 30 november 2021), Voorschrift op zak...

