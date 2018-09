Mantelzorgster Elena de Ru: "Mensen met dementie die worden weggestopt uit schaamte, daar wil ik tegenin gaan"

Elena de Ru (66) is de vrouw van Niek (83) die vasculaire dementie heeft: "Jarenlang verzorgde ik mijn eerste echtgenoot, die getroffen werd door een hersentumor. Vandaag doe ik al ruim tien jaar hetzelfde voor Niek. Wij waren nog niet zo lang samen toen de eerste signalen opdoken, maar dat wist ik pas jaren later. Ik ben nooit opstandig geweest omdat ik weer mantelzorger werd, al had ik zeker nog plannen als onderwijsdeskundige. Maar als ik zag wat er rondom mij gebeurde, kon ik niet anders. Mensen met dementie die worden weggestopt uit schaamte. Daar wil ik tegenin gaan!

