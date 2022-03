Stramme spieren steken vaak de kop op aan het einde van de winter. Met deze tips kan je actief recupereren.

Naast winterblues bestaat er ook zoiets als winterstramheid. Je krijgt in deze periode te kampen met spieren die hard, pijnlijk en krachteloos aanvoelen. Dat komt omdat je gemiddeld meer tijd in dezelfde zittende houding doorbrengt. Bovendien buig je onbewust meer voorover als natuurlijke bescherming van je bovenlichaam tegen de kou. Ook dat stimuleert spanning. Een andere frequente oorzaak van spierstijfheid is een langdurige intense belasting, bijvoorbeeld door een activiteit die je spieren niet gewend zijn of omdat je erin vliegt zonder je spieren voldoende op te warmen. Bij zo'n actie verbruiken je spiercellen meer energie en hebben ze ook meer zuurstof nodig. Wanneer de aanvoer van zuurstof naar je spieren ontoereikend is, wordt er melkzuur gevormd dat zich na verloop van tijd opstapelt in je spiercellen. Overdreven belasting kan ook minuscule spierscheurtjes doen ontstaan in je spiervezels. Die triggeren op hun beurt ontstekingsreacties, wat gepaard gaat met een gevoel van stijfheid en zelfs pijn. Begin je na de winter opnieuw te sporten of ga je weer aan de slag in de tuin, bouw dit dan geleidelijk aan op. Week na week mag je je inspanning met zo'n 10% verhogen. Op die manier kunnen je spieren zich aanpassen en beperk je het risico op overbelasting. Verander je van sport of begin je aan iets nieuw, start dan altijd vanaf het beginnersniveau. Zelfs als je over een goede basisconditie beschikt hebben je spieren tijd nodig om te wennen aan de nieuwe manier van belasting. Neem voor elke intensieve inspanning voldoende tijd voor opwarming door een kwartiertje rustige repetitieve bewegingen uit te voeren, zoals ter plaatse huppelen, op en neer wippen of wat stretchoefeningen. Bol na afloop ook rustig uit door even los te wandelen, te trappen of je uit te rekken. Spierstijfheid gaat doorgaans vanzelf over, maar intussen kan je zelf je herstel bevorderen. Laat zware inspanningen achterwege. Rustig een half uurtje aan een laag tempo wandelen, fietsen of zwemmen is perfect. Dit bevordert de doorbloeding van je spieren en helpt om sneller melkzuur af te voeren, waardoor je actief recupereert. Ook stretch- oefeningen kunnen tijdelijk de pijn verlichten. Een warm bad, massage of icepack kunnen soelaas brengen, maar werken niet voor iedereen. Verder zijn er ook gels en zalven tegen spierpijn. Die hebben een pijnstillend effect maar versnellen het herstelproces niet.